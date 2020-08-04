По данным Росстата, в июле самая дешевая потребительская корзина была в Волгоградской области - 3915 рублей, а самая дорогая - в Крыму - 4688 рублей.

При этом величина прожиточного минимума в Волгограде - 9575 рублей, а, к примеру, в Севастополе - 10724 рубля.

На втором месте по дешевизне потребительской корзины Адыгея - около 4155 рублей. Далее идет Ростовская область, где цены на некоторые продукты питания в июле немного выросли, - 4167 рублей.

Как рассказали в региональном департаменте потребительского рынка, повышение небольшое, всего на 0,04 процента. Подорожали морковь, шлифованный рис, соль, сахар и белокочанная капуста.

Руководитель департамента Ирина Теларова считает, что это устоявшиеся ценовые колебания. Резких скачков цен на социально значимые товары не наблюдается, так же, как и их дефицита. Запас продовольствия регулярно пополняется.

В то же время Росстат рассчитал численность населения страны в первом квартале 2020 года с доходами ниже прожиточного минимума. По данным статистики, это 18,6 миллиона человек, или 12,6 процента жителей России. При расчете использовалась величина прожиточного минимума 10 843 рубля, что больше, чем в южных регионах.

Между тем малоимущих в России в сравнении с тем же периодом прошлого года стало меньше на 2,3 миллиона человек. Росстат связывает это, в первую очередь, с ростом среднедушевого дохода.