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04.08.2020 23:00
Рубрика: Спорт

С теннисным счетом

Олимпийская сборная забросила сочинцам шесть шайб
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8225)
В столице белой Олимпиады-2014, Сочи, во вторник стартовал первый предсезонный турнир с участием клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Компанию хозяевам льда из ХК "Сочи" на этих соревнованиях составили серебряный призер чемпионата России минувшего сезона 2019/20 питерский СКА, ярославский "Локомотив" и олимпийская сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет.

Изначально предполагалось участие еще и омского "Авангарда", но "ястребы" снялись с турнира по медицинским показателям. Организаторы оперативно перекроили расписание, теперь к однокруговым баталиям добавилась короткая финальная стадия. Команды, занявшие первое и второе места, затем сразятся непосредственно за титул, два других участника разыграют итоговое третье место.

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Во вторник в первом матче "олимпийцы" разгромили ХК "Сочи" с теннисным счетом 6:0. В составе нашей "молодежки" дублем отличился нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Максим Грошев, по одной шайбе забросили Илья Сафонов, Родион Амиров, Ярослав Лихачев и Михаил Абрамов. Причем уже на момент завершения первого периода "олимпийцы" лидировали со счетом 3:0, практически обеспечив себе положительный результат.

Далее встретились СКА и "Локомотив". Хоккеисты с берегов Невы благодаря шайбам Евгения Кетова, канадского легионера Линдена Вея и Эмиля Галимова в середине игры лидировали 3:0. В третьем периоде, на 46-й минуте, у СКА отличился Кирилл Марченко. Затем у армейцев забросили швед Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк. В итоге те же 6:0.

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