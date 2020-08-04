В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце

В Астрахани врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику, раненного в сердце из пневматической винтовки. В уникальной операции участвовали сотрудники областной детской клинической больницы имени Силищевой и кардиохирурги из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Ребенок с ранением груди из пневматической винтовки поступил в больницу поздно вечером третьего августа на карете скорой помощи из Трусовского района. Роковой выстрел случайно произвел 21-летний старший брат подростка.

Как сообщили в минздраве региона, мальчика экстренно прооперировали, так как "в прямом смысле слова, счет шел на минуты" и внутреннее кровотечение могло привести к остановке сердца.

Операция прошла успешно и десятилетний мальчик уже способен самостоятельно пить и есть. Его состояние оценивается, как тяжелое стабильное, но угрозы здоровью нет.