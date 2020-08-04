Новости

Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 21:28
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 21:17
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 21:12
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 20:59
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 20:55
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 20:40
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 20:19
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 19:54
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 19:49
Цена на золото обновила исторический максимум 19:41
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 18:47
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 21:17
Рубрика: Происшествия

В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику, раненного в сердце из пневматической винтовки. В уникальной операции участвовали сотрудники областной детской клинической больницы имени Силищевой и кардиохирурги из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

Ребенок с ранением груди из пневматической винтовки поступил в больницу поздно вечером третьего августа на карете скорой помощи из Трусовского района. Роковой выстрел случайно произвел 21-летний старший брат подростка.

Как сообщили в минздраве региона, мальчика экстренно прооперировали, так как "в прямом смысле слова, счет шел на минуты" и внутреннее кровотечение могло привести к остановке сердца.

Операция прошла успешно и десятилетний мальчик уже способен самостоятельно пить и есть. Его состояние оценивается, как тяжелое стабильное, но угрозы здоровью нет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию