В Геленджике мужчину осудили на 22 года за насилие над пасынком

В Геленджике осудили мужчину, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Геленджикский городской суд рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело в отношении местного жителя 1979 года рождения, обвиняемого сразу по пяти статьям УК РФ.

Установлено, что с 2009 по 2019 год, с четырехлетнего возраста потерпевшего, подсудимый регулярно совершал противоправные действия в отношении сына своей сожительницы. На судебном заседании он полностью признал свою вину.

С учетом всех обстоятельств окончательно ему назначили 22 года лишения свободы с лишением права занимать должности в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и группах, созданных при этих учреждениях, с массовой организацией пребывания малолетних, несовершеннолетних детей сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.