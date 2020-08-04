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04.08.2020 12:38
Рубрика: Происшествия

В Геленджике снесли крупный аквапарк у Черного моря

Текст: Анна Юркова

В городе-курорте Геленджик по требованию администрации демонтировали аквапарк "Дельфин". Местные власти подали иск на владельца аттракционов после того, как истек срок аренды на земельный участок, на котором были возведены развлекательные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Арбитражный суд Кубани постановил освободить муниципальный земельный участок площадью 80 тысяч квадратных метров и подготовить его для дальнейшего использования.

"В результате владельцы аквапарка решили осуществить снос самостоятельно. Демонтирован ряд водных объектов и технических строений, среди которых аттракционы "Черная дыра", "Табоган-1", "Табоган-2", "Камикадзе", "Гидротруба", "Мультифон" и "Суперслайд", ванны, бассейны, здание бара и насосные станции. В настоящий момент работы по сносу завершены", - уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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