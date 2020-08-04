В Крыму до конца года подготовят законопроект о гостевых домах

Глава РК Сергей Аксенов поручил министру курортов и туризма республики Вадиму Волченко до конца 2020 года подготовить проект закона, призванный легализовать малые объекты размещения и законодательно закрепить понятие "гостевой дом". Об этом руководитель региона заявил на заседании Совета министров Крыма.

Он отметил, что, по предварительным подсчетам "всех комиссий с муниципалитетами и минкурортов", в Крыму выявлено более 9000 объектов размещения, которые функционируют на земельных участках с целевым назначением "индивидуальное жилищное строительство".

- Соответственно, они используются в коммерческих целях, - констатировал Аксенов. - Владельцы этих средств размещения вправе зарабатывать, сдавая в аренду свою недвижимость, однако эту деятельность необходимо легализовать, чтобы условия взаимоотношений с государством у них стали лучше, чем были до этого.

Ранее в министерстве курортов и туризма РК сообщили, что по поручению главы Крыма составят реестр всех малых средств размещения, в том числе функционирующих на участках для индивидуального жилищного строительства.

Перед этим Аксенов заявил, что минтуризма должно до 1 августа внести предложения для легализации крымского курортного бизнеса, что сейчас находится в "теневом" секторе экономики, и прежде всего участков под ИЖС, на территории которых работают так называемые мини-гостиницы.

Ранее глава республиканского минтуризма заявлял, что для полной легализации всех малых средств размещения в Крыму понадобится от трех до пяти лет.