В Крыму к учебному году для школ закупят 6 000 рециркуляторов

К новому учебному году власти Крыма намерены закупить для школ республики 6000 передвижных рециркуляторов, приборов для очистки и обеззараживания воздуха. Об этом на заседании правительства РК сообщила заместитель председателя Совета министров - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Предполагается, что рециркуляторы после нескольких часов работы будут перемещаться из кабинета в кабинет. Только из специализированных - как, например, для занятий по физике или химии, куда постоянно будут для проведения лабораторных работ заходить учащиеся разных классов, - рециркуляторы переносить не будут.

- Дети будут находиться в одном кабинете, чтобы не передвигаться по всей школе, - отметила Романовская. - Будет разработан график посещения специализированных кабинетов.

Вице-премьер крымского правительства подчеркнула, что также в школах усилят дезинфекцию помещений, а на входах в здания организуют термометрию. Кроме того, техперсонал образовательных учреждений дополнительно проинформируют о проведении дезинфекции и мытье классов и коридоров, а медицинских сотрудников проинструктируют, как выявлять ухудшение состояния здоровья у детей.