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04.08.2020 12:39

Четыре своих колеса

В Крыму вырос спрос на авто - новые и с пробегом
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 170(8224)
По данным специалистов "Авито Авто", продажи подержанных автомобилей в Крыму за второй квартал 2020 года увеличились на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в России наблюдалось снижение числа сделок купли-продажи на четыре процента. Чаще всего жители РФ, в том числе и Крыма, приобретают машины отечественного производства.
Топ-10 самых продаваемых моделей подержанных авто в Крыму во II квартале 2020 года. Фото: Инфографика "РГ"/ Авито Авто Топ-10 самых продаваемых моделей подержанных авто в Крыму во II квартале 2020 года. Фото: Инфографика "РГ"/ Авито Авто
Топ-10 самых продаваемых моделей подержанных авто в Крыму во II квартале 2020 года. Фото: Инфографика "РГ"/ Авито Авто

"Снижение продаж в стране по итогам квартала объясняется, в первую очередь, пиковым падением спроса в апреле, когда в России начал действовать режим самоизоляции, а автосалоны еще не успели адаптироваться к работе в удаленном формате. Но уже к середине мая спрос начал восстанавливаться. Так, с 1 по 20 мая активность пользователей (число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом) выросла на 21 процент по сравнению с апрелем", - отмечают специалисты "Авито Авто".

В Крыму вырос спрос на автокредитование

Во втором квартале средняя стоимость подержанных автомобилей в Крыму выросла на один процент по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 393 тысячи рублей. Год назад средняя цена в регионе была зафиксирована на уровне 389 тысяч рублей. А в Краснодарском крае и Ростовской области средняя стоимость легковых машин на вторичном рынке оказалась еще выше, 460 и 413 тысяч рублей соответственно. В среднем по России цена авто с пробегом - 429 тысячи рублей, это на пять процентов выше, чем во втором квартале 2019 года.

Самыми продаваемыми в апреле, мае и июне практически во всех регионах России стали отечественные автомобили бренда ВАЗ (Lada). В Крыму этот бренд также является наиболее популярным: на его долю приходится 18 процентов от всех сделок.

В топ рейтинга моделей вошли Ford Focus, Lada Priora, Skoda Octavia, Chevrolet Lanos, Lada 2110.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 364 тысячи. По сравнению с первым полугодием 2019-го число выданных автокредитов снизилось на 17,8 процента.

В Крыму же, наоборот, динамика автокредитования положительная.

Как сообщили "РГ" в крупнейшем крымском банке, за первую половину 2020 года выдано 1596 кредитов на миллиард рублей, из них по программе госсубсидирования - 820. За аналогичный период прошлого года - 550 кредитов на 397 миллионов рублей, по программе госсубсидирования - 111.

При этом крымчане в основном брали кредиты на покупку новых автомобилей (87 процентов - новые, 13 процентов - с пробегом). В текущем году средняя сумма кредита на приобретение нового авто составила 670 тысяч рублей (в 2019 году - 733 тысячи рублей), подержанного - 712 тысяч рублей (в прошлом году - 629 тысяч рублей).

По наблюдению специалистов банка, предпочтения крымчан не изменились. На новые автомобили Lada пришлось 33 процента продаж, KIA - 25 процентов, Hyundai - 18 процентов.

Среди машин с пробегом лидерами и в этом году остались KIA (24 процента из общего объема продаж), Volkswagen (12,5 процента), Hyundai (11 процентов).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как отметили в пресс-службе банка, в связи с переходом предприятий и организаций на удаленный режим работы и снижением уровня доходов населения в период пандемии наблюдался отложенный спрос на автокредиты. Восстановлению рынка способствовало расширение и популяризация программы государственного субсидирования автокредитования.

"В настоящее время можно говорить о стабильности рынка автокредитования в Крыму, а также прогнозируемом увеличении спроса на приобретение автомобилей за счет кредитных средств относительно общего количества продаж автомобилей", - говорят в финучреждении.

При этом автодилеры отмечают, что в материковой части РФ около 50 процентов машин приобретается на заемные деньги. В Крыму показатели куда более скромные, не более 30 процентов. Программы автокредитования предлагают все шесть работающих в Крыму банков, но по госпрограмме льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" работает только один, в Краснодарском же крае - 15 - 20 финучреждений.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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