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04.08.2020 13:03
Рубрика: Происшествия

В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась на помощь пятилетнему мальчику из Когалыма, когда тот внезапно упал в бассейн на территории одного из частных отелей в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что инцидент произошел 1 августа. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мальчик катается на самокате и падает в бассейн.

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- В ту же секунду семилетняя девочка, не раздумывая, бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчику, - сказал Шахов, добавив, что поступок тулячки заслуживает уважения и поощрения, поскольку не каждый взрослый решится на такой шаг.

Сейчас специалисты "Крым- Спаса" вместе с членами регионального отделения "Российского союза спасателей" устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка и готовят необходимые документы.

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