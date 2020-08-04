В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась на помощь пятилетнему мальчику из Когалыма, когда тот внезапно упал в бассейн на территории одного из частных отелей в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что инцидент произошел 1 августа. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мальчик катается на самокате и падает в бассейн.

- В ту же секунду семилетняя девочка, не раздумывая, бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчику, - сказал Шахов, добавив, что поступок тулячки заслуживает уважения и поощрения, поскольку не каждый взрослый решится на такой шаг.

Сейчас специалисты "Крым- Спаса" вместе с членами регионального отделения "Российского союза спасателей" устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка и готовят необходимые документы.