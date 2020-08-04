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04.08.2020 17:14
Рубрика: Происшествия

В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Мирновском сельском поселении Симферопольского района из-за понижения уровня воды в скважине № 4553 введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил руководитель аппарата администрации Симферопольского района Иван Юрченко по итогу заседания комиссии по ЧС Симферопольского района.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Вода пропала в скважине, расположенной в селе Богдановка, еще 28 июля. Это единственный источник питьевой воды в этом поселении, поэтому было ограничено водоснабжение домов на четырех улицах, а также Мирновской школы № 2 и детского сада "Солнышко" в Богдановке. С тех пор в населенные пункты Мирновского поселения начали завозить воду силами предприятия "Вода Крыма".

- В ликвидации сложившейся ситуации задействованы все необходимые силы и ресурсы, - заверил Иван Юрченко. - Принимается необходимый комплекс мер для скорейшего восстановления централизованного водоснабжения.

По словам руководителя МБУ "Мирное" Евгении Гудима, от пересыхания скважины без воды остались около 2000 человек. Планируется организовать новую схему водоснабжения, для чего до 15 августа будет протянут новый трубопровод протяженностью 1,2 километра до магистрального водовода.

Пока же ГУП РК "Вода Крыма" спецавтотранспортом подвозит питьевую воду с 9 до 11 и с 17 до 19-30 на улицу Стадионная, 20-21 и Стадионная, 16.

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