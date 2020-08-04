В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям

В Сочи появится подразделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Соглашение о его создании подписали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель попечительского совета центра Елена Мильская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Для нас важна поддержка Национального центра, - сказал губернатор Кубани. - У этой организации серьезный ресурс и колоссальный опыт. Благодаря возможностям центра мы сможем не только решать проблемы, но и предотвращать их, помогать детям выходить из кризисных ситуаций. А значит, сохраним наших детей.

По словам Елены Мильской, Национальный центр реализует различные программы по оказанию помощи детям.

- Сейчас мы немного ограничены в возможностях из-за пандемии, но это не значит, что мы должны останавливаться в нашей работе, - отметила она. - У нас очень много планов на территории региона. Я думаю, мы обязательно их реализуем благодаря вашей поддержке и желанию наших волонтеров помогать. В ближайшее время мы планируем начать в крае программу по обучению детей безопасности в Сети, а также запустить программу по лечению тяжелобольных детей "Область здоровья".

По данным властей Кубани, в регионе проживают более 1,2 миллиона детей. В прошлом году в крае потерялись около тысячи ребят. За шесть месяцев этого года - почти 500, из них двое все еще не найдены. К поискам подключаются все силы - полиция, следователи, МЧС, казаки, волонтеры, добровольные дружинники.

Справка "РГ"

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в 2014 году в рамках реализации Указа Президента России "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.". Отделения открылись в 30 регионах России - от Дальнего Востока до Северного Кавказа и Центральной России. В Краснодарском крае отделение станет 31-м в стране.