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04.08.2020 15:49
Рубрика: Общество

Заместитель главы города Горячий Ключ скончался от COVID-19

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Горячем Ключе от коронавируса скончался заместитель главы известного кубанского города-курорта Николай Батманов. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

"Трагическая новость сегодня потрясла нас всех. Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года", - выразил соболезнования глава Горячего Ключа Александр Кильганкин.

Николай Батманов проходил лечение от коронавируса в Краснодарской краевой инфекционной больнице - главном ковидном госпитале Кубани.

"К сожалению, болезнь оказалась сильнее, - говорится в сообщении. - Нет слов, чтобы выразить боль этой утраты. Николай Дмитриевич был умным, добрым человеком, профессионалом своего дела, всегда мог подставить плечо. Скорбим вместе с родными и близкими"

Как "РГ" уточнили в пресс-службе администрации Горячего Ключа, в мэрии Николай Батманов работал с 2001 года с перерывами. Он отвечал за управление жизнеобеспечением городского хозяйства, отдел капитального строительства и отдел по учету и работе с гражданами, нуждающимися в жилье.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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