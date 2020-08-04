Житель Урала попытался доехать до Черного моря в вагоне с углем

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали на станции Морозовская 31-летнего жителя Курганской области. Безработный мужчина "зайцем" ехал к Черному морю в открытом угольном вагоне.

Обнаружить нарушителя удалось с помощью автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов и вагонов. В объектив видеокамеры попал мужчина, спавший на груде угля. При себе у него находились документы, небольшая сумма денег и самодельная гитара.

Во время допроса задержанный сообщил, что пробрался в грузовой поезд в Волгоградской области, чтобы доехать до черноморского побережья.

Как сообщает управления на транспорте МВД России по СКФО, после составления протокола об административном правонарушении задержанный был отпущен из отделения полиции.