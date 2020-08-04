В России меняются правила работы ломбардов, услуги которых пользуются повышенным спросом в кризисные времена. Госдума приняла соответствующий закон. О том, какие произойдут изменения, каковы особенности ломбардного бизнеса в Ростовской области и на что надо обратить внимание клиентам этих кредитных организаций, "РГ" рассказала управляющая региональным отделением Банка России Наталья Леонтьева.

Что меняет закон в деятельности ломбардов?

Наталья Леонтьева: Ограничивается максимальный заем, который можно получить в ломбарде. При этом повышается минимальная стоимость невыкупленной вещи, которую ломбард обязан продавать на открытых торгах.

Планка повысилась в десять раз, с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, ломбарды смогут работать дольше. Сейчас они принимают посетителей с 8.00 до 20.00, а новый закон продлит разрешенное время работы до 23.00. Еще одно нововведение: если сейчас Банк России может ограничивать работу ломбардов только через суд, то с января 2021 года это можно будет сделать, исключив организацию из госреестра ломбардов.

Сколько ломбардов работает в Ростовской области?

Наталья Леонтьева: По данным на конец июля 2020 года, на Дону зарегистрирован 91 действующий ломбард. Это если не считать 88 филиалов ломбардов из других регионов. В 2019 году в Ростовской области насчитывалось 108, а в 2018 году - 133 местных ломбарда. Количество ломбардов, зарегистрированных в регионе, уменьшается. Это связано с вытеснением с рынка недобросовестных организаций и тех, которые фактически прекратили деятельность, но оставались в реестре. При этом в 2018 году ломбарды региона выдали 8,5 миллиарда рублей, а в 2019-м - на 15 процентов больше, свыше 10 миллиардов рублей. За первые три месяца текущего года сумма выданных донскими ломбардами займов больше двух миллиардов рублей.

Кто основные клиенты донских ломбардов и какие вещи они чаще всего сдают в залог?

Наталья Леонтьева: В основном это граждане трудоспособного возраста, которые берут небольшие суммы, 10 000 - 20 000 рублей, на срок до одного месяца.

Обычно ростовчане закладывают ювелирные изделия, часы и антиквариат. Но ломбарды также принимают меховые изделия, бытовую и компьютерную технику, аудио-, видео - или фотоаппаратуру, автомобили и даже яхты.

При этом заем в ломбарде выдается на срок не более года. То есть можно оплачивать каждый месяц только проценты, не забирая вещь и не погашая основной долг, но не более 12 месяцев. Однако лучше расплатиться при первой же возможности.

По какой схеме действуют ломбарды?

Наталья Леонтьева: Сначала приемщик бесплатно оценивает стоимость имущества. Затем сотрудники ломбарда оформляют необходимые документы и выдают деньги. Также клиента должны ознакомить с общими условиями договора потребительского займа и выдать два документа: договор с индивидуальными условиями в форме таблицы и залоговый билет, который является бланком строгой отчетности. Это документальная гарантия возврата заложенного имущества.

Залоговый билет должен детально описывать предмет залога: название, вес, цвет, габариты заложенной вещи, а если речь идет о ювелирном изделии - характеристику металла и камней. Также указывается сумма оценки, займа, дата получения и возврата займа, срок его предоставления, процентная ставка. Клиенту нужно убедиться в том, что ломбард застраховал предмет залога. Причем это он делает исключительно за свой счет. Следует обратить внимание на полную стоимость потребительского займа, которая должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями. Чтобы получить заложенное имущество обратно, нужно вернуть сумму займа и выплатить проценты за каждый день пользования им.

А каковы ставки в ломбардах?

Наталья Леонтьева: Как правило, ставка в ломбарде выше, чем в банке, но ниже, чем в МФО. Это объясняется тем, что ломбарды выдают деньги под залог ликвидных вещей, которые несложно реализовать на рынке, если клиент их не выкупит. По закону ломбарды могут выдавать займы под процентные ставки, не более чем на треть превышающие среднерыночное значение. Оно ежеквартально публикуется на сайте Банка России. Ставка по займу зависит от условий конкретного ломбарда и от предмета залога. Во втором квартале 2020 года предельная ставка в автоломбардах составила чуть более 85 процентов годовых. В ломбардах, которые принимают в залог ювелирные украшения, бытовую технику и другие вещи, предельная ставка оказалась выше, почти 143 процента годовых. В первом квартале среднерыночные процентные ставки для займов с залогом транспортных средств составляли 64 процента годовых, а для займов с залогом иного имущества - 106 процентов.

В каких ситуациях обращение в ломбард может быть оправдано?

Наталья Леонтьева: В том случае, если срочно понадобилась небольшая сумма на короткий срок, а одолжить деньги не у кого. Ломбард не проверяет кредитную историю заемщика, не связывается с контактными лицами, не требует подтвердить доход. Деньги выдаются сразу, для получения займа необходима только принадлежащая человеку ценная вещь и паспорт. Максимальной потерей станет залог, который ломбард продаст, если долг не будет вовремя погашен. Ломбарды также могут принимать вещи на хранение и оказывать консультационные услуги.

Но сначала необходимо убедиться, что организация действительно является ломбардом, а, например, не комиссионным магазином. В названии должно обязательно присутствовать слово "ломбард". Еще один нюанс: эту деятельность имеет право осуществлять только юридическое лицо. Поэтому желательно проверить учредительные документы и свидетельство о регистрации юрлица. Основной вид деятельности организации должен быть обозначен как предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества и (или) хранение вещей. Легальность работы организации можно проверить на сайте Банка России в государственном реестре ломбардов.

Также стоит изучить процентные ставки разных ломбардов. Они могут отличаться. Важно знать, что кредитор может требовать только сумму предоставленного займа и процентов за пользование займом. Если заложенная вещь не выкупается в срок, то по закону у клиента есть еще месяц, чтобы это сделать. После этого организация на законных основаниях может ее продать, а деньги пойдут на погашение долга.

Насколько вообще сейчас безопасно иметь дело с ломбардами?

Наталья Леонтьева: Деятельность ломбардов становится более прозрачной и понятной, но на рынке могут встречаться недобросовестные организации, нарушающие права потребителей финансовых услуг. Поэтому нужно соблюдать элементарные меры предосторожности: пользоваться услугами ломбарда после проверки записи в госреестре, внимательно изучить условия договора, навести справки и почитать отзывы других клиентов.

Если человек столкнулся с обманом, он может обратиться в правоохранительные органы и в Банк России. В Банк России можно направить и жалобу на нарушение прав легальным ломбардом. Кроме того, с 1 января 2021 года ломбарды будут обязаны присоединиться к решению спорных ситуаций через службу финансового омбудсмена, которая помогает клиентам финансовых организаций рассматривать денежные споры с компаниями до суда. Для граждан услуги финомбудсмена бесплатны, а его решения имеют такую же силу, как и решения суда. Но у финансовых компаний и их клиентов есть возможность оспорить эти решения через суд.

Как обманывают в ломбардах

Нередко клиентов, желающих сдать золото, просто обвешивают. Скупщики, как правило, спрашивают, какой вес изделия, прежде чем положить его на весы. И если человек не знает, его скорее всего обманут и назовут вес процентов на 20 меньше действительного. Если на золоте нет пробы, то его примут как лом и оценят в 1,5 - 2 дешевле рыночной цены. Могут заменить драгоценный камень на ненастоящий. При сдаче в залог техники хорошие комплектующие заменяют менее мощными или теми, срок годности которых уже истекает. Способов обмана множество, а что-то доказать потом бывает крайне сложно. Чтобы не попасться на удочку, нужно знать примерную среднюю рыночную стоимость золотого изделия, его вес, или же стоимость техники и опечатывать ее при сдаче.