Что потребуется сделать тюменским кафе, чтобы возобновить работу

Решение о снятии режима ограничений, введенных 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, открытии кафе и ресторанов озвучил в начале недели во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Прямая линия, посвященная ситуации с преодолением последствий коронавируса, началась вечером и продолжалась 1 час 10 минут. В социальной сети "ВКонтакте" эфир посмотрели более 138 тысяч жителей региона, в "Инстаграме" - более 19 тысяч, в "Одноклассниках" - более 13 тысяч. На прямую линию поступило более тысячи вопросов от граждан.

- За последние сутки выявлено 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в нашем регионе - 6107, - сообщил о текущей ситуации глава региона. - Показатель заболеваемости у нас - 402 человека на 100 тысяч населения, это примерно в 1,4 раза меньше, чем в среднем по Российской Федерации.

Как рассказал губернатор Александр Моор, по охвату тестирования на заболевание Тюменская область всегда находилась в десятке самых активных регионов страны: на сегодняшний день он составляет 334 на 100 тысяч населения. В целом за весь период в регионе провели 537 тысяч тестов.

- Если говорить по-простому, то ситуация действительно напряженная, однако мы отмечаем определенную тенденцию к ее стабилизации и даже к некоторому снижению заболеваемости, - оценил обстановку глава региона.

Отрасль общественного питания является одной из самых сильно пострадавших, потому что с 18 марта все предприятия не работали. 28 марта организации получили разрешение работать на вынос и доставку, с июня позволили работать летним верандам.

- Не все были готовы к такому формату, поэтому объективно понимаю всю сложность положения, с которой столкнулись предприятия общественного питания и работники, - отметил губернатор. - Как и любой человек, соскучился по тюменским кафе, кофейням и ресторанам, по их уютной атмосфере. В них мы привыкли проводить время с семьей и друзьями. Безусловно, все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Всегда следил за ситуацией и знаю, что сотрудники предприятий общественного питания собирали подписи в поддержку. Сегодня могу всех порадовать - на заседании оперативного штаба Тюменской области по моей инициативе мы рассмотрели этот вопрос, коллеги поддержали, было принято решение о возобновлении работы предприятий этой сферы.

Распоряжение о начале работы заведений общественного питания в Тюменской области глава региона Александр Моор подписал после завершения прямого эфира.

Начинать предстоит с помощью режима уведомлений. После подписания чек-листа с санитарными требованиями, нормами и правилами, согласованного с Роспотребнадзором, предприятия общепита будут включены в реестр и смогут принимать посетителей. По мере поступления уведомлений все предприятия общественного питания смогут работать в полном формате.

Во время прямого эфира глава региона предложил гражданам обсудить возможность работы кафе и ресторанов в "уличном" режиме.

- Совершенно неожиданно для себя обратил внимание, что совсем по-другому, по-семейному, по-европейски и тепло, стал выглядеть наш город, когда в нем появились уличные кафе, - отметил Александр Моор. - В Тюмени открылось более ста уличных веранд, в которых свыше двух тысяч посадочных мест. Предлагаю формат уличных веранд сохранить.

Губернатор призвал горожан принять участие в опросе в социальных сетях на тему сохранения культуры уличных кафе в Тюмени. Если тюменцы поддержат предложение, нормативная база будет изменена и уличные кафе будут работать в летний период, пообещал глава региона.