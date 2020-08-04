- Мы за то, чтобы диалог населения с властью был прямым и конкретным, - поясняет председатель областной Думы Дмитрий Фролов. - В условиях карантинных ограничений, которые продолжают действовать в регионе, не всегда удается встретиться и поговорить с человеком, особенно пожилым. Тем не менее регулярно поступают обращения с просьбой помочь или оказать содействие в решении бытовых или других проблем, связанных с работой, учебой, получением господдержки. Так появилась идея перенести прием из закрытых помещений на свежий воздух.

Уличные общественные приемные организованы во всех районах и крупных населенных пунктах Зауралья. За месяц чиновники планируют провести 64 выезда. Общаться с жителями будут не только областные, но и районные, городские и местные представители власти, а также специалисты федеральных структур, если к ним возникнут вопросы. Организаторы обещают по мере возможности решить все проблемы, если они, конечно, не из области фантастики. Не исключают, что к некоторым обращениям придется вернуться при верстке бюджета на следующий год.

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