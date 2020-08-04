Курганский врач рассказала, как питаться пожилым в период коронавируса

Почти треть населения Курганской области составляют пожилые люди старше 60 лет. Это самая уязвимая категория для коронавирусной инфекции. Каждый день в регионе регистрируется не менее 30 новых подтвержденных случаев COVID -19, а значит, риск заболеть остается высоким. Главный внештатный гериатр регионального департамента здравоохранения Ольга Лобанова рассказала, что нужно делать пенсионерам, чтобы не подхватить заразу.

По словам специалиста, во-первых, нужно соблюдать все меры предосторожности: носить маску, перчатки, чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком, придерживаться социальной дистанции даже во время общения с соседями во дворе. Во-вторых, необходимо укреплять свой иммунитет. Не последнюю роль здесь играет питание.

- Оно должно быть сбалансированным, - советует врач. - Сейчас на улице жара, поэтому нужно пить не менее 1,5-2 литров жидкости в сутки, чтобы избежать обезвоживания. Кроме этого, надо есть фрукты и овощи, так как в условиях самоизоляции снижается физическая активность и возникает риск развития или обострения хронических заболеваний. Плюс к этому в рационе пожилого человека должен быть белок, в первую очередь - мясо, потому что оно входит в состав необходимых нам для усвоения различных полезных веществ.

Гериатр обращает внимание, что питание ни в коем случае нельзя резко менять. Если человек до этого никогда не ел какой-то продукт, то не следует его пробовать сейчас. Обязательно нужно поддерживать умственную активность. Для этого читать книги, учить стихи, иностранные языки, общаться с родственниками и друзьями, решать интеллектуальные задачи. И не забывать про вечерний моцион.

По данным оперативного штаба, в Курганской области с начала регистрации выявлено 2398 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 939 человек.

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