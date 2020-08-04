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04.08.2020 15:39
Рубрика: Власть

На Среднем Урале отменили местные штрафы за нарушение масочного режима

Текст: Юлия Мякишева

Законодательное собрание Свердловской области признало утратившим силу статью о неисполнении требований губернатора, связанных с профилактикой и остановкой распространения коронавируса (статья 38 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области").

Фото: iStock
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- Речь идет о признании недействительной статьи закона, вводившей ответственность за несоблюдение требований указа губернатора Свердловской области о режиме повышенной готовности, - цитирует пресс-служба органа председателя законодательного собрания Людмилу Бабушкину. - Сейчас вопрос административной ответственности урегулирован федеральным законодательством, и теперь нет необходимости сохранять эту статью в областном законе.

Она отметила, что закон был нужен для того, чтобы обратить внимание граждан на соблюдение вводимых губернатором правил поведения во время пандемии коронавируса.

Указ о введении режима повышенной готовности на территории региона (№100-УГ) включает в себя соблюдение самоизоляции, социальной дистанции и масочный режим.

Утративший силу закон подразумевал наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти до ста тысяч, на юрлиц - от пятисот тысяч до миллиона рублей.

Кстати

По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 182 новых случая заболевания. Победили болезнь 96 человек, 9 пациентов умерли. Общее количество зарегистрированных случаев в регионе составляет 21361.

Между тем

В области продолжается процесс возвращения больниц, временно отданных под COVID-19, к оказанию медпомощи по профилю. Так, в штатный режим переведены НИИ ОММ, 354 окружной военный клинический госпиталь, ЦГКБ №1, Областная детская клиническая больница, отделение реабилитации ЦГБ №3, отделение Областной наркологической больницы. К плановой работе приступает нейрохирургический корпус ГКБ № 40.

"Всего в инфекционных госпиталях области на этот момент свободно около 40 процентов коек, перепрофилированных на период эпидемии", -передает департамент имнформационной политики.

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