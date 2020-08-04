По итогам подписной кампании на второе полугодие 2020 года "Российская газета" продолжила сотрудничество с ведущими вузами УрФО. С сентября возобновил подписку Уральский федеральный университет, оформив ее до июня 2021-го. Кроме того, с начала учебного года нашу газету будут читать в горном, экономическом, аграрном университетах, юридической и медицинской академиях, Уральском институте управления, Техническом университете УГМК и Нижневартовском университете. Студенты и преподаватели этих учебных заведений смогут знакомиться с публикациями издания в течение всего первого семестра.

У "РГ" особый интерес к вузам. Нам хочется, чтобы газету знала и читала молодежь. Кроме того, качественная журналистика немыслима без экспертов - профессионалов в той или иной сфере, обладающих широким кругозором, мыслящих неординарно. Таких специалистов издание очень часто находит среди преподавателей вузов - наших партнеров.

Прямая речь

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы много лет оформляем коллективную подписку на "Российскую газету", поскольку это надежный источник важной для вуза информации - как официальных документов, так и материалов общественно значимой повестки. Высокое качество журналистики, достоверность и актуальность - то, что в "РГ" ценят наши преподаватели и, я уверен, студенты. Мне и моим коллегам издание помогает ориентироваться в сфере политики и экономики, что необходимо при принятии решений в управлении высшей школой.

Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета:

Фото: Елена Елисеева/РГ

- В УрГЭУ свежий номер "Российской газеты" моментально расходится: для преподавателей и студентов вуза важно быть в курсе политической и экономической повестки - и в стране, и в мире, поскольку одна влияет на другую. Конечно, актуальные новости быстрее прочесть в телефоне, но газета дает возможность увидеть, как та или иная тема подается экспертами. Это совсем другое, чем комментарии анонимных интернет-пользователей. Заголовки в "РГ" порой наталкивают на интересные мысли. Прочитав безликую новость в ленте, ты ее анализируешь, а благодаря заголовку и газетному материалу трактуешь иначе, шире.