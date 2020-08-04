У "РГ" особый интерес к вузам. Нам хочется, чтобы газету знала и читала молодежь. Кроме того, качественная журналистика немыслима без экспертов - профессионалов в той или иной сфере, обладающих широким кругозором, мыслящих неординарно. Таких специалистов издание очень часто находит среди преподавателей вузов - наших партнеров.
Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:
- Мы много лет оформляем коллективную подписку на "Российскую газету", поскольку это надежный источник важной для вуза информации - как официальных документов, так и материалов общественно значимой повестки. Высокое качество журналистики, достоверность и актуальность - то, что в "РГ" ценят наши преподаватели и, я уверен, студенты. Мне и моим коллегам издание помогает ориентироваться в сфере политики и экономики, что необходимо при принятии решений в управлении высшей школой.
Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета:
- В УрГЭУ свежий номер "Российской газеты" моментально расходится: для преподавателей и студентов вуза важно быть в курсе политической и экономической повестки - и в стране, и в мире, поскольку одна влияет на другую. Конечно, актуальные новости быстрее прочесть в телефоне, но газета дает возможность увидеть, как та или иная тема подается экспертами. Это совсем другое, чем комментарии анонимных интернет-пользователей. Заголовки в "РГ" порой наталкивают на интересные мысли. Прочитав безликую новость в ленте, ты ее анализируешь, а благодаря заголовку и газетному материалу трактуешь иначе, шире.