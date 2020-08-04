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Рубрика: Культура

Забыть нельзя. Помнить...

Воинское кладбище в Екатеринбурге остается заброшенным
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 172(8226)
"Война полковника Круглова. Офицер сражается с чиновниками за сохранение воинского кладбища" - в материале с таким названием 26 июня 2019 года "РГ" рассказала, как житель Екатеринбурга полковник в отставке Александр Петрович Круглов несколько лет пытается заставить ответственных лиц из администрации города и области привести в порядок заброшенное кладбище, где похоронены воины, умершие в эвакогоспиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны.
О том, что это воинское захоронение, напоминают лишь скромные столбики с красной звездой. Фото: Татьяна Андреева/РГ О том, что это воинское захоронение, напоминают лишь скромные столбики с красной звездой. Фото: Татьяна Андреева/РГ
О том, что это воинское захоронение, напоминают лишь скромные столбики с красной звездой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Ему отвечали, что по документам кладбища на этом месте нет, стало быть, горожан обманывает зрение, а старожилов подводит память. Круглов не сдавался, писал во всевозможные инстанции, и в сентябре 2018-го выяснилось: все-таки "имеются сведения о 170 военнослужащих, умерших в эвакогоспиталях 4003, 4004, 4007 в период 1941-1945 годов и захороненных в поселке Уктус", - гласит ответ за подписью замглавы Екатеринбурга Владимира Гейко. В письме есть и обещание: к 75-летию Победы "рассмотреть возможность увековечить имена" на Широкореченском мемориале. Про территорию, где захоронения расположены сейчас, - ни слова.

Фото: предоставлено "Технополисом GS"
Места захоронения более 200 воинов, погибших в Первую мировую, определили в Калининградской области

Прошло полтора года. Страна отметила юбилей Победы. Научилась бороться с коронавирусом, который отложил было все дела и обещания на неопределенное "потом". Жители как могут ухаживают за безымянными могилами, часть из них обозначена скромными треногами из арматуры со звездами. На маленькое кладбище наступает лес.

- В апреле заместитель директора департамента внутренней политики областного правительства Дмитрий Числов ответил на мой очередной запрос, что работы будут проведены в июне-сентябре, - рассказывает Александр Круглов. - Пока ничего не сделано. Зато строители рядом штампуют этажи, и вирус им не мешает!

Отдельная часть мемориала на Широкореченском кладбище - огромный чугунный венок, скромная табличка и надпись: "Здесь похоронены воины, умершие от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях нашего города. Имена их не установлены". Есть имена, живы дети, внуки, правнуки. Получается, мы им врем.

"Отстрелялись из хлопушек, и всё в шоколаде", - горько комментирует пост Круглова в соцсетях, посвященный больной теме, один из горожан.

Процесс "рассмотрения возможности увековечить имена" и каким-то образом обустроить воинское кладбище слишком затянулся. Нужен результат. "РГ" продолжит следить за развитием событий.

Кстати

Целевая федеральная программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" утверждена распоряжением правительства РФ от 23 июля 2019 года. По ней предстоит отремонтировать и привести в порядок около 10 тысяч захоронений, установить более 6 тысяч памятных знаков, нанести на мемориалы 250 тысяч имен. На эти цели запланировано потратить 5 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда - из федерального бюджета.

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