Самая юная уральская чемпионка мира по шахматам стала мастером спорта РФ

Самая юная и первая чемпионка мира по шахматам в Свердловской области - Лея Гарифуллина, стала мастером спорта России. Год назад она выиграла первенство мира среди молодых ребят, на тот момент ей было 15 лет.

Девушке вручили Почетную грамоту губернатора Свердловской области в конце июля, отметив и ее тренера - Андрея Шариязданова, руководителя гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова, многократного чемпиона мира. Обладателями подобного звания в области ежегодно становятся 300 спортсменов, отмечают в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Сейчас Лея является студенткой колледжа Уральского государственного экономического университета. Кроме нее здесь учатся и другие талантливые шахматисты - 14-кратный чемпион УрФО и двухкратный чемпион первенства России по русским шашкам Матвей Недбайло, международный гроссмейстер Дамир Рысаев.

Кстати, с 2017 года в вузе действует шахматно-шашечный клуб, там же появилась первая в регионе кафедра шахматного искусства и компьютерной математики для подготовки будущих преподавателей спортсменов.