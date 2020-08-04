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04.08.2020 09:54
Рубрика: Общество

Ученые: Чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чага - он же черный березовый гриб, растущий на пораженных деревьях - издревле считался лекарством от сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей и даже диабета. Свердловские биологи изучили химический состав и биологическую активность таких грибов и пришли к выводу, что они действительно могут подавлять рост раковых клеток.

"Чага и ей подобные обладает антиоксидантными свойствами, оказывают стимулирующее или ингибирующее действие на разные процессы в клетках", - пояснили в пресс-службе Уральского федерального университета.

Фото: iStock
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Дереворазрушающие грибы исследовали вместе с сотрудниками лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма из Университета Внутренней Монголии - они занимаются поиском новых активных биомолекул в сырье традиционной китайской медицины.

Так, выяснилось, что все изученные виды синтезируют и растительные, и животные химические соединения. Также трутовые грибы содержат аминокислоты, фенолы, флавоноиды. "Биологи обнаружили, что экстракты грибов не токсичны для нормальных клеток человека, при этом ряд образцов подавлял рост раковых клеток in vitro (это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся "в пробирке" - вне живого организма - ред.)", - говорится в сообщении вуза.

"Существует мнение, что методы народной медицины уступают в эффективности достижениям фармацевтики, однако это не совсем так. Растения и грибы обладают разнообразным вторичным метаболизмом. Многие из молекул, которые имеются в их клетках, синтезировать даже в лаборатории прочти невозможно из-за их сложной архитектуры", - говорит доцент Александр Ермошин.

На основе чаге сегодня выпускается несколько препаратов для комплементарной терапии рака и его профилактики. При этом ученые надеются, что удастся выявить отдельную молекулу или группу молекул, перспективных для использования в противораковой терапии.

Кстати

Немало известных с давних пор биологически активных веществ природного происхождения и в наши дни используются как лекарства. Например, морфин, который выделяют из мака снотворного. Или сироп корня солодки, который входит в большинство современных микстур от кашля.

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