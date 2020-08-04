В Челябинске из реки Миасс выловили раритетный самовар

В Челябинске при очистке реки Миасс от мусора и водорослей водолазы подняли со дна самовар возрастом более сотни лет. Сколько раритет пролежал на дне, неизвестно - подобную кухонную утварь делали еще до революции. Однако изделие прекрасно сохранилось, отметили во вторник в минэкологии региона.

- Водолазы обнаружили самовар при расчистке реки в районе улицы Труда вблизи поселка Мелькомбинат, - пояснили в ведомстве. - Несмотря на свой возраст он на удивление хорошо сохранился. Стоит отметить, что помимо мусора в Миассе периодически обнаруживают довольно необычные предметы. Среди находок - продуктовые тележки с содержимым, агитационные газеты, а в прошлом году на поверхность подняли настоящий боевой снаряд.

Очистка акватории реки Миасс в рамках нацпроекта "Экология" в этом году продолжается на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора "Союзпищепром". От водной растительности планируется убрать участок реки площадью 6,3 гектара. Кроме того, предусмотрены работы на участке от элеватора "Союзпищепром" до моста по улице Братьев Кашириных, отметили в минэкологии.