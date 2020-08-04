Договор о шефстве Челябинска над одноименным подводным ракетным крейсером Тихоокеанского флота пролонгируют, сообщили активисты совета ветеранов Челябинской области. Документ находится в мэрии, вскоре его подпишут. Толчком для этого стал приезд на Урал делегации моряков-тихоокеанцев во главе с командиром АПРК "Челябинск" капитаном второго ранга Александром Цырульниковым.

История отношений областного центра и подшефной субмарины знала свои взлеты и падения. Впервые договор с подводниками подписал в конце 90-х годов мэр Челябинска Вячеслав Тарасов, но его последователи не были готовы продолжать начатое дело. Чтобы не дать инициативе угаснуть совсем, эстафетную палочку добровольно приняло одно из крупных промышленных предприятий, организовав личное шефство над подлодкой. Справиться с задачей в одиночку оказалось сложнее, хотя моряки субмарины побывали на предприятии, а заводчане с подарками съездили на тихоокеанское побережье с ответным визитом. Они помогали восстанавливаться в вузе членам экипажа, некоторые из них влились в коллектив шефов, когда истек срок контрактов. Впрочем, и эти отношения со сменой заводского руководства стали сходить на нет. Не удалось в сухопутном Челябинске осуществить и мечту Морского собрания области - установить в русле обмелевшей в центре мегаполиса реки Миасс рубку списанной подлодки, устроив в ней музей, рассказывающий о морских традициях и призывниках Южного Урала, которые связали жизнь с морем.

Прошли времена, когда город отправлял подшефным машины и робы для подводников

Нынешний визит тихоокеанцев положил начало возрождению былых отношений. Как отмечает заместитель председателя областного совета ветеранов Сергей Седнев, моряки присутствовали на тренировке яхтсменов из школы олимпийского резерва на озере Смолино, с удовольствием приняли участие в регате. Делегация осмотрела оружейную фабрику в Златоусте - единственную, выпускающую кортики для ВМФ, подводников свозили в классы поселка Бишкиль, где воспитывают морских кадетов, а также на место закладки храма в поселке Аэропорт в честь святого праведного воина и непобедимого флотоводца Федора Ушакова. Закладка должна пройти в середине августа. Как надеются в совете ветеранов, в дальнейшем храм будет центром притяжения для всех моряков, живущих на Южном Урале, а также гостей Челябинска с морских широт.

Прошли времена, когда промышленный город отправлял подшефным машины и специально пошитые в регионе рабочие робы для подводников, считает историк флота Александр Гриневич. Теперь моряки обеспечены всем необходимым, и акцент шефства смещается на военно-патриотическое воспитание. В дивизию, в которую входит атомоход "Челябинск", призывают на срочную службу южноуральцев, и на Тихоокеанском флоте их детская мечта становится реальностью.