В Екатеринбурге потушили пожар в здании академии наук

Новости

Возражений против достройки "Северного потока-2" не нашлось 13:24
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале 13:08
Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником 13:08
В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка 13:03
Продажи Lada вышли на докризисный уровень и продолжают расти 12:51
Собянин: После вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей 12:49
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин 12:02
Минобороны Беларуси объявило о военных сборах 11:54
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям 11:51
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута 11:30
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США 11:29
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон" 11:25
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства" 11:22
Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне 11:21
В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова 11:04
Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple 10:49
Специалисты напомнили, как избежать укуса клеща 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 12:33
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге потушили пожар в здании академии наук

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Возгорание в здании Уральского отделения РАН на улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге потушили сегодня огнеборцы.

В Нижневартовске загорелась кровля ресторана площадью 2 400 кв метров

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 13.11 по местному времени. Когда первые подразделения приехали на место ЧП, из помещений уже вывели всех находившихся там людей - 59 человек. Никто не пострадал благодаря тому, что мгновенно сработала сигнализация.

"Возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа трехэтажного административного здания. Предварительная площадь пожара составила 20 квадратных метров", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

В 13.38 открытое горение ликвидировали, сейчас проводится проливка конструкций.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства"
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов