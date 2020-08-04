В Екатеринбурге потушили пожар в здании академии наук

Возгорание в здании Уральского отделения РАН на улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге потушили сегодня огнеборцы.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 13.11 по местному времени. Когда первые подразделения приехали на место ЧП, из помещений уже вывели всех находившихся там людей - 59 человек. Никто не пострадал благодаря тому, что мгновенно сработала сигнализация.

"Возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа трехэтажного административного здания. Предварительная площадь пожара составила 20 квадратных метров", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

В 13.38 открытое горение ликвидировали, сейчас проводится проливка конструкций.