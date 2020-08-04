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04.08.2020 15:58
Рубрика: Общество

В УрФО отметили юбилей легендарного полководца

Текст: Владимир Туркин
Российская газета - Неделя - Урал № 172(8226)
Жители Тюменской и Свердловской областей отметили 120-летие со дня рождения именитого земляка - Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики командарма Ивана Федюнинского.

Юбилей полководца, сыгравшего ключевую роль в организации прорыва блокады Ленинграда, по законам "военного" времени, связанного с пандемией коронавируса, прошел камерно, без массовых мероприятий. Тюменцы принесли цветы к памятнику командарму, который установлен в региональном центре на улице, названной его именем. А жители Тугулымского района - к монументу у дома-музея на родине Героя в деревне Гилева.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Генерал Федюнинский из семьи староверов. Начав военную карьеру рядовым красноармейцем, в годы Великой Отечественной войны он командовал войсками стрелкового корпуса, армии, фронта. Именно Иван Федюнинский вернул боевую славу 2-й ударной армии и довел ее до Балтийского моря, где вместе с солдатами встретил Победу. К юбилею фасад дома у памятника командарму украсили живописным панно с картой операции прорыва блокады Ленинграда. "Российская газета" провела видеопрезентацию книги "Федюнинский", вышедшей в серии "ЖЗЛ" издательства "Молодая гвардия".

- Зная, что это первая и наиболее полная биография полководца, я старался вложить в нее как можно больше информации. Хотелось, чтобы книга имела и прикладное значение - для учителей, студентов, библиотекарей, музейных работников, экскурсоводов и краеведов, - отметил автор издания историк Сергей Михеенков.

В скором времени большую часть тиража передадут в школы и библиотеки регионов УрФО.

В регионах Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область 76-летие прорыва блокады Ленинграда Вторая мировая война

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