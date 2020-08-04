Экспозиция "От завода к городу", которую подготовил к открытию "посткоронавирусного" сезона Музей истории Екатеринбурга, обязательна к просмотру для гостей и жителей мегаполиса, примерно как семейный альбом в хорошем доме с правильными традициями. Выставка рассказывает о рождении и детстве города, его взрослении и становлении от 1781-го до 1917 года. Можно с уверенностью сказать, что такого внятного, емкого и захватывающе интересного рассказа до сих пор ни один музей не предлагал.

Переходя от витрины к витрине, будто перелистываешь страницы этого самого альбома, с трудом, но узнавая знакомые дома, улицы, всматриваясь в лица, вспоминая имена… и чувствуешь себя частичкой истории, поскольку ты тоже житель этого города. И готова поспорить: даже знатоки истории откроют много нового, что уж говорить о дилетантах. Вот вы знали, что Екатеринбург единственный в России имел статус "горного города" и поэтому долгое время не подчинялся привычной вертикали власти? Золотоискателей экзаменовали, пряча в песок куски медной проволоки: нашел все - получи "допуск".

На местном монетном дворе когда-то чеканили квадратные монетки - радость нынешних нумизматов. Первой рабочей силой знаменитой гранильной фабрики были дети мастеровых и сироты: их набрали, обучили, и они стали знаменитыми на весь мир мастерами. "Сетевые магазины" купцов Агафуровых работали по всей России. Горный начальник Владимир Глинка переводил металлургическое производство с древесного угля на каменный, заботясь о сохранности местных лесов. Евгений Богданович, "пробивавший" проект сети железных дорог на Урале, с тех пор является почетным гражданином всех городов Урала, через которые сейчас проходит железная дорога. Общество велосипедистов-любителей, состоящее из представителей известных купеческих семей, закупило на членские взносы несколько общественных велосипедов, в 1886 году заложив основы велопроката. А историю гарнитура из двенадцати стульев, жившего в обычной екатеринбургской семье и прославившегося на весь СССР, знаете? Нет? Приходите - музей наконец-то снова открыт!

Ах да, напоследок вдохновляющая цитата князя Петра Кропоткина, знаменитого анархиста и ученого, побывавшего у нас в гостях: "Екатеринбург - город живущий и живучий. Он не заглохнет, ему смело можно предсказать хорошую будущность".

Тем временем

К Иванушке Петровичу пожалуйте

Странный для непосвященного человека музей появился под Ишимом в селе Ершово (в прошлом деревня Безруково). Он носит имя Иванушки Петровича Д. Кто такой? Но стоит лишь напомнить, что это родина автора "Конька-Горбунка", и разгадка быстро придет в голову: да, Иванушка - тот самый сказочный герой.

Но что скрывается за "Д", не знают, похоже, и сами организаторы. С таинственным видом они предлагают подумать о фамильных версиях. Музей этнографический представляет собой традиционную сибирскую избу минувших времен. Хотя она готова для осмотра, недавно ее по-праздничному открыли, вход пока полузакрытый. Заявки на частные экскурсии с малым количеством лиц принимают, но о потоках туристов до снятия ограничений и речи быть не может.

Это первый музейный объект в селе, расположен он напротив храма Петра Столпника - восстановленной церкви, построенной когда-то по инициативе и непосредственном участии Ершова. Скоро здесь приступят к сборке сруба Комиссарского дома. Именно в нем появился на свет Петр Павлович. Все здания станут частью комплекса музея-заповедника поэта. Основные экспозиции, посвященные Ершову, расположены в Ишиме.

Кстати сказать, в июле интернет-экспозицию музейного комплекса признали одной из лучших в РФ, а сам Ишим претендует на звание "Литературный город России". По предварительной информации, секретариат Союза писателей, утвердивший соответствующее положение, заявку из Тюменской области удовлетворил, поскольку популяризации литераторов и литературного труда в Ишиме уделяют пристальное внимание. Как пример: уже полтора десятка лет присуждается международная премия имени Ершова пишущим для детей и юношества.