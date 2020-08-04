Росавиация предложила увеличить ставку субсидии для авиакомпаний

Росавиация предложила продлить программу субсидирования российских авиакомпаний до сентября и увеличить ставку на одного "потерянного" пассажира до 840 рублей.

Предложения направлены на межведомственное согласование, сообщили в ведомстве. Там отметили, что продление программы субсидирования и повышение ставки помогут снизить риски неплатежеспособности авиаперевозчиков.

Кроме того, Росавиация предложила включить в перечень компенсируемых расходы по статьям "Затраты на техническое обслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей" и "Затраты на авиаГСМ".

С помощью субсидий перевозчикам компенсируют снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса с февраля по июль этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В расчет принимаются потери среднего пассажиропотока. На каждого неперевезенного пассажира сейчас выплачивается по 365 рублей. Правительство выделило на эти цели 23 млрд рублей. Пока Росавиация распределила из этой суммы 11,7 млрд рублей.

Эти средства авиакомпании могут направить на выплату зарплат сотрудникам, оплату услуг аэропортов, лизинга.

На субсидии авиакомпаниям выделено 23 млрд рублей, пока распределено 11,7 млрд рублей

Однако выделенных денег не хватает, заявляли ранее эксперты и представители авиакомпаний. Убытки авиации по итогам 2020 года могут составить 350 млрд рублей. Так что без дополнительной государственной поддержки не обойтись, заявляют авиаторы.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей были даже готовы обратиться в правительство с предложениями об увеличении суммы субсидий. По расчетам Научно-исследовательского финансового института Минфина России субсидию стоило бы увеличить до 1173 рублей за каждого неперевезенного пассажира. Представители авиакомпаний вели речь об увеличении субсидии до 1350 рублей на пассажира.

По оценке минтранса, в этом году будет перевезено около 60 млн пассажиров, то есть на 53% меньше, чем в 2019 году.