Комфортная городская среда начинается с энергоснабжения: от этого зависит не только свет в домах, но и работа всей коммунальной инфраструктуры. В крупных городах за это отвечают крупные электростанции, объединенные в единую энергосистему. Но обширные территории на Севере и Дальнем Востоке страны малонаселены и строить крупные энергообъекты там просто не выгодно. До недавнего времени электричество здесь производили небольшие дизельные электростанции. Что и крайне затратно, из-за сложностей логистики, и совсем не экологично. Да и оборудование таких установок устаревшее, расходует чрезмерно много дорогостоящего топлива и рискует внезапно выйти из строя. Однако недавно стартовал проект, который призван переоснастить системы энергоснабжения изолированных районов в современные автономные системы на базе солнечной энергетики.

"Использование солнечной энергии и накопителей энергии для снижения потребления дизельного топлива на удалённых и изолированных территориях набирает популярность, - говорит генеральный директор Информационно-аналитического центра "Новая энергетика" Владимир Сидорович. - Можно сказать, что это становится наилучшей практикой организации энергоснабжения в таких районах. Вопреки распространённому мнению, Россия обладает отличным солнечным потенциалом. Во многих регионах нашей страны, на огромных территориях, уровень солнечной радиации превосходит среднеевропейские показатели. Скажем, на юге Приморского края или Забайкалья отмечаются испанские показатели солнечной радиации. В Якутии среднегодовой уровень инсоляции также весьма неплох".

Это понимают и инвесторы. Так, за последние пять лет Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-регионов, в которых активнее всего развиваются проекты, связанные с солнечной энергетикой.

Компания РОСНАНО также считает изолированные районы Дальневосточного региона перспективными для развития здесь солнечной генерации. Группа РОСНАНО и УК "Энергосистемы" приступают к созданию первых объектов возобновляемой энергетики на условиях энергосервисных договоров в населенных пунктах, отрезанных от единой энергетической системы, в Республике Саха (Якутия). Проект предполагает строительство пяти гибридных энергоустановок (АГЭУ), в которые будут входить солнечные электростанции (СЭС), дизельные установки (ДЭС) и системы накопления энергии (СНЭ). Также АГЭУ будут оборудованы системами автоматизированного управления и удаленного мониторинга.

По расчётам экспертов, после установки АГЭУ потребление дорогостоящего дизельного топлива уменьшится в два раза от текущего уровня, что существенно снизит нагрузку на окружающую среду.

Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2021 года. Инвестиции в строительство пяти АГЭУ составят около 1 млрд рублей. Однако столь внушительная сумма не повлияет на рост тарифов для конечных потребителей. Напротив, после 10-летнего периода окупаемости, тарифы на электроэнергию будут снижены. Такой сценарий возможен за счет механизма действия энергосервисного контракта, когда инвестиции на модернизацию поступают за счет энергосервисной компании, а издержки покрываются из средств, которые удалось сэкономить за счет сокращения расходов на дизельное топливо.

"Помимо технологий, для проектов АГЭУ очень важны рамочные правовые условия, обеспечивающие уверенность инвесторов в возврате инвестиций, - считает Владимир Сидорович. - Энергосервисный контракт - одна из форм таких правильных правовых конструкций".

"Этот проект мы рассматриваем как новый этап в развитии возобновляемой энергетики в России, - поясняет Председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. - Мы стартовали с крупных СЭС и ВЭС на оптовом рынке и этот кластер сегодня состоялся. Следующий шаг - изолированные зоны Дальнего Востока. Вопреки общепринятым представлениям, здесь высокий уровень солнечной инсоляции. Однако использование природного потенциала для обеспечения одновременно надежного и экологически чистого энергоснабжения потребителей сдерживало отсутствие гарантированных инструментов возврата инвестиций. Новый механизм энергосервисных контрактов позволит серийно внедрять комплексные инновационные решения для энергоснабжения населенных пунктов, отрезанных от единой энергосистемы".

По словам экспертов, проект обеспечит отдаленные территории бесперебойным электроснабжением, существенно снизит нагрузку на окружающую среду, а также даст импульс для экономического развития региона.

В перспективе планируется тиражировать опыт первых энергосервисных АГЭУ на другие населенные пункты Якутии и регионы Дальнего Востока. Для этих целей РОСНАНО и УК "Энергосистемы" рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда, предполагаемый портфель проектов ВИЭ в изолированных районах составит до 500 МВт.

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По расчетам партнеров, потенциальный объем локальной ВИЭ-генерации в изолированных зонах Дальнего Востока оценивается в 800 МВт, из них около 500 МВт приходится на проекты Группы РусГидро.

Распространение возобновляемой энергетики неразрывно связано с развитием технологий накопления энергии. Поскольку уровень инсолцяии переменчив и солнечные модули вырабатывают разное количество энергии в зависимости от времени суток и времени года, поэтому в проекте по созданию АГЭУ будут использованы накопители энергии, созданные на базе литий-ионных аккумуляторов, производства российской компании "Лиотех" (портфельная компания "РОСНАНО"). Использование накопителей позволит сохранять избыток выработанной электроэнергии для того, чтобы использовать его в любое удобное время, а значит не зависеть от неравномерности выработки солнечной энергии. Помимо этого, накопитель станет резервным источником электроэнергии, не требующим времени на запуск в отличие от резервных дизельных генераторов.

Аккумуляторные ячейки "Лиотех" уже используются в составе гибридной энергоустановки компании "Хевел", которая была запущена в селе Менза Забайкальского края. В составе установки были использованы аккумуляторные ячейки для накопителя энергии емкостью 300 кВт/час. Также в феврале этого года компания "Лиотех" совместно с компанией "Системы накопления энергии" (принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО) поставила рекордные по емкости аккумуляторы - 8 МВт/час для Бурзянской СЭС в Бурятии.