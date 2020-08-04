"Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо, - сообщили в санитарном ведомстве. - Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено".

Согласно плану исследований, к этому моменту вакцину получили три добровольца из пяти. Прививка четвертому будет сделана в среду, 5 августа. Все участники испытания находятся под постоянным медицинским наблюдением, однако поводов для вмешательства врачей пока не возникало.

"Предполагается двукратная вакцинация через 21 день, - добавили в Роспотребнадзоре. - Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации".

"Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний с участием добровольцев 27 июля. Были отобраны пять участников в возрасте от 18 до 30 лет. Они получают исследуемую вакцину по очереди через каждые 72 часа.