Россиянам открыли въезд в Черногорию

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в список государств, чьим гражданам разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом. Об этом сообщил кабинет министров страны.

"На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", - сообщили в правительстве.

Таким образом, Россию и Азербайджан добавят в "зеленый список" эпидемиологически безопасных государств.

Отметим, что, по данным республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в черногорских индивидуальных объектах размещения отдохнули 1,35 миллиона человек. На первом месте идут граждане РФ (29,1 процента), далее - сербы (25,3 процента) и жители Боснии и Герцеговины (10,6 процента).