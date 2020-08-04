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04.08.2020 16:17
Рубрика: Общество

Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа

Текст: Алексей Дуэль

Четыре новых для России штамма гриппа могут посетить нашу страну в этом сезоне, предупреждает Минздрав. В пресс-службе ведомства отмечают, что они принадлежат к типам А и В, однако конкретно этих разновидностей "до этого эпидсезона на территории России не было, и случаев заболевания ими не встречалось", уточняется в сообщении.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В этом году мы можем заболеть штаммами гриппа с весьма симпатичными названиями: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия) или B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия).

Однако несмотря на всю новизну этих вирусов, вакцины от них уже существуют, в нашей стране их производят в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и, как уверяют в Минздраве, при своевременно сделанной прививке есть большой шанс избежать встречи с Гуанджоу-Маонаном, Гонг-Конгом, Вашингтоном и Пхукетом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки вакцин от актуальных штаммов гриппа в регионы начнутся 10 августа. Роспотребнадзор рекомендует проводить профилактическое вакцинирование в августе или сентябре.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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