Российско-белорусский тенор Павел Валужин дебютирует в Метрополитен-опера

Российско-белорусский тенор Павел Валужин дебютирует на крупнейшей в мире оперной сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке в сезоне 2020-2021.

Метрополитен-опера наряду с Венской оперой и миланским Ла Скала входит в тройку самых престижных оперных площадок мира. Американский размах и классические оперные традиции ежегодно привлекают сюда свыше 800 тысяч зрителей.

Павел Валужин родился в Радошковичах Минской области. Окончил Молодечненское музыкальное училище имени М.Огинского, затем Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.Римского-Корсакова. После окончания стал артистом Молодежной оперной программы Большого театра России. С 2016 по 2018 годы - солист оперной труппы Большого театра России, где занимался с выдающимися педагогами, преподавателями по вокалу. С 2018 года - солист Государственной оперы Штутгарта, дает концерты в Европе и России.

- Безмерно счастлив приглашению в крупнейший мировой оперный театр "Метрополитен-опера", - прокомментировал Павел Валужин. - Это - моя мечта многих лет. Я много совершенствовал мастерство, чтобы достигнуть успеха. Годы работы на различных площадках, стажировки у известнейших педагогов Европы и мира позволили накопить достаточный опыт, приобрести навыки. Я рад оценке моего профессионализма.

Павел в январе 2021 года выступит в Нью-Йорке в роли Родольфо в "Богеме" в постановке Франко Дзеффирелли. Во время пандемии Павел оказался в Минске.

- С удовольствием провожу сейчас время с семьей и близкими и напитываюсь эмоциями для новых достижений, - сказал он.