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04.08.2020 10:38
Рубрика: Общество

Росстат: Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти 23% детей в 2018 году жили в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Такие результаты показало исследование Росстата: "Социально-экономические индикаторы бедности", о котором рассказывает РБК.

Фото: iStock
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Исследования, посвященные бедности, Росстат публикует с задержкой в два года. Поэтому данные за 2019 год появятся только в 2021 году, а за 2020-й - в 2022-м.

Уровень бедности среди детей вдвое превышает средний по стране. В отчетном 2018 году всего в России было 18,4 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, что соответствует 12,6% населения. Из 32,6 млн детей к категории бедных были отнесены 23%.

В материалах Росстата уточняется, что самый высокий уровень детской бедности приходился в 2018 году на многодетные семьи - 49,4%. На втором месте по неблагополучию оказались сельские дети - среди них к бедным отнесли 40,6%.

Общество Соцсфера Социология Общество Семья и дети Правительство Минэкономразвития Росстат

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