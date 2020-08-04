Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале этого года составили в среднем 27 630 рублей на человека, сообщает пресс-служба Росстата. Там отметили, что обычно статистическое ведомство представляет эти показатели только в виде индексов, но специально для "РГ" в этот раз решили привести абсолютные значения.

"Денежные доходы в среднем на душу населения во втором квартале 2020 года составили 32 854 рубля в месяц, - сказали в Росстате. - Реальные денежные доходы (то есть с корректировкой на инфляцию) - 31 832 рубля, что на 7,7% ниже аналогичного периода прошлого года, но при этом на 2,2% выше уровня первого квартала 2020 года. Реальные располагаемые доходы (то есть за вычетом всех обязательных платежей) - 27 630 рублей, годовое снижение составило 8%, рост к первому кварталу - 3,1%".

Снижение реальных располагаемых доходов за год на 8% - самое значительное в России с начала XXI века, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Герогий Остапкович.

"Во втором квартале в структуре доходов населения возросла доля зарплат и сократилась предпринимательства, - анализирует Остапкович. - Предпринимательский доход - это в том числе деньги, полученные самозанятыми. Для кризисного периода такое изменение вполне нормальное явление. Но для увеличения потребительской активности и повышения уровня спроса очень важно, чтобы у населения на руках были деньги, которые они будут тратить на оплату товаров и услуг".