Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации

Наиболее активно некоммерческие организации представлены в спорте. Также НКО распространены в сфере патриотического воспитания молодежи, образовании, благотворительной деятельности, культуре, искусстве, предоставлении социальных услуг населению. Выводы сделаны на основании данных Росстата по итогам выборочного обследования некоммерческого сектора в 2019 году. Всего им были охвачены более 146 тысяч организаций или около 45% от их общего количества. Всего эти организации объединили вокруг себя около 4 млн добровольцев. Это в два раза больше, чем следует из аналогичной выборки некоммерческих организаций 2018 года, учитывая, что тогда обследовано было примерно такое же количество НКО с почти одинаковым числом сотрудников.

При этом количество социально-ориентированных НКО за год увеличилось почти на тысячу, в связи с этим изменились объемы социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями. Так в 2019 году их получили свыше 66 млн человек, что на 6 млн больше, чем в 2018 году. Больше всего таких услуг было предоставлено в образовании, культуре и кинематографии, а также здравоохранении, гораздо меньше в сфере социального обслуживания населения и благотворительности.

Также интересно, что большую часть своих доходов некоммерческие организации зарабатывают собственными силами или получают от пожертвований граждан и организаций. В общей сложности около 70%. И только 14% от них составляют бюджетные средства, полученные в виде грантов, государственных и муниципальных субсидий. Общая выручка некоммерческого сектора за прошлый год составила более 862 млн рублей, сумма фактически не изменилась с позапрошлого года. А вот расходы в 2019 году увеличились, и, в основном, за счет индексации заработных плат сотрудников.

Больше половины некоммерческих организаций не имеют постоянного места нахождения. Треть из них получили помещение в безвозмездное пользование от государства, муниципального образования или других собственников, почти столько же арендуют квадратные метры или имеют их в собственности.