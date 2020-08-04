Новости

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 18:25
Рубрика: Экономика

Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации

Текст: Елена Манукиян

Наиболее активно некоммерческие организации представлены в спорте. Также НКО распространены в сфере патриотического воспитания молодежи, образовании, благотворительной деятельности, культуре, искусстве, предоставлении социальных услуг населению. Выводы сделаны на основании данных Росстата по итогам выборочного обследования некоммерческого сектора в 2019 году. Всего им были охвачены более 146 тысяч организаций или около 45% от их общего количества. Всего эти организации объединили вокруг себя около 4 млн добровольцев. Это в два раза больше, чем следует из аналогичной выборки некоммерческих организаций 2018 года, учитывая, что тогда обследовано было примерно такое же количество НКО с почти одинаковым числом сотрудников.

Фото: iStock
Путин обещал поддержку НКО в условиях пандемии

При этом количество социально-ориентированных НКО за год увеличилось почти на тысячу, в связи с этим изменились объемы социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями. Так в 2019 году их получили свыше 66 млн человек, что на 6 млн больше, чем в 2018 году. Больше всего таких услуг было предоставлено в образовании, культуре и кинематографии, а также здравоохранении, гораздо меньше в сфере социального обслуживания населения и благотворительности.

Также интересно, что большую часть своих доходов некоммерческие организации зарабатывают собственными силами или получают от пожертвований граждан и организаций. В общей сложности около 70%. И только 14% от них составляют бюджетные средства, полученные в виде грантов, государственных и муниципальных субсидий. Общая выручка некоммерческого сектора за прошлый год составила более 862 млн рублей, сумма фактически не изменилась с позапрошлого года. А вот расходы в 2019 году увеличились, и, в основном, за счет индексации заработных плат сотрудников.

Больше половины некоммерческих организаций не имеют постоянного места нахождения. Треть из них получили помещение в безвозмездное пользование от государства, муниципального образования или других собственников, почти столько же арендуют квадратные метры или имеют их в собственности.

Экономика Бизнес Некоммерческие организации в России

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию