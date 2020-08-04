Рынок труда поддержали кредитами более чем на триллион рублей

Российские предприятия и организации получили льготные кредиты более чем на один триллион рублей для выплат зарплат своим сотрудниками и сохранения штата компаний. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития, по выдаче банками льготных кредитов бизнесу на основе программ, разработанных ведомством.

Из этих данных следует, что кредитных соглашений по Фонду оплаты труда (ФОТ) более чем на 96 млрд рублей было оформлено под 0% (около 37,8 тысячи кредитных соглашений). Еще около 148 тысяч кредитных соглашений по ФОТ почти на 347 млрд рублей было оформлено под 2%. В сообщении Минэкономразвития подчеркивается, что среди получивших льготные кредиты предприятий - малый, средний и крупный бизнес, микропредприятия, а также социально-ориентированные некоммерческие организации.

Кроме того, к кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования по кредитам малого и среднего бизнеса под 8,5% (в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"). Из условий участия в программе, было исключено требование к заемщику об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заработной плате, и сняты ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. Был расширен охват программы - в нее были включены микропредприятия, работающие в сфере торговли. В результате этих изменений заключено более 9 тысяч кредитных договоров на сумму около 601 млрд рублей, по которым выдано уже свыше 510 млрд.

Также предусмотрены отсрочки по кредитам для бизнеса, предоставляемые на 6 месяцев. Общая сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочек (программа "3 по 1/3") составляет около 16 млрд рублей более чем по 700 договорам, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Помимо этого, была увеличена капитализация региональных гарантийных и микрофинансовых организаций для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к заемным средствам по льготной ставке. Районным гарантийным организациям (РГО) был выделен 1 млрд рублей. В результате, поддержка была оказана 180 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в объеме 2,1 млрд рублей (кредиты, займы, лизинг и др.). Микрофинансовым организациям (МФО) было выделено 13 млрд рублей. Объем выданных микрозаймов составил более 2,4 млрд рублей (более 1570 субъектов МСП поддержано).

С 15 июля стартовала еще одна программа, разработанная Минэкономразвития - "Субсидии на профилактику COVID-19". Около 500 тысяч организаций (1,8 млн работников) в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить субсидию на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прием заявлений осуществляется до 15 августа. На сегодняшний день подано уже около 300 тысяч заявок.