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04.08.2020 08:01
Рубрика: Власть

Рынок труда поддержали кредитами более чем на триллион рублей

Текст: Сергей Тихонов
Российские предприятия и организации получили льготные кредиты более чем на один триллион рублей для выплат зарплат своим сотрудниками и сохранения штата компаний. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития, по выдаче банками льготных кредитов бизнесу на основе программ, разработанных ведомством.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из этих данных следует, что кредитных соглашений по Фонду оплаты труда (ФОТ) более чем на 96 млрд рублей было оформлено под 0% (около 37,8 тысячи кредитных соглашений). Еще около 148 тысяч кредитных соглашений по ФОТ почти на 347 млрд рублей было оформлено под 2%. В сообщении Минэкономразвития подчеркивается, что среди получивших льготные кредиты предприятий - малый, средний и крупный бизнес, микропредприятия, а также социально-ориентированные некоммерческие организации.

Фото: iStock
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Кроме того, к кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования по кредитам малого и среднего бизнеса под 8,5% (в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"). Из условий участия в программе, было исключено требование к заемщику об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заработной плате, и сняты ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. Был расширен охват программы - в нее были включены микропредприятия, работающие в сфере торговли. В результате этих изменений заключено более 9 тысяч кредитных договоров на сумму около 601 млрд рублей, по которым выдано уже свыше 510 млрд.

Также предусмотрены отсрочки по кредитам для бизнеса, предоставляемые на 6 месяцев. Общая сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочек (программа "3 по 1/3") составляет около 16 млрд рублей более чем по 700 договорам, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Помимо этого, была увеличена капитализация региональных гарантийных и микрофинансовых организаций для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к заемным средствам по льготной ставке. Районным гарантийным организациям (РГО) был выделен 1 млрд рублей. В результате, поддержка была оказана 180 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в объеме 2,1 млрд рублей (кредиты, займы, лизинг и др.). Микрофинансовым организациям (МФО) было выделено 13 млрд рублей. Объем выданных микрозаймов составил более 2,4 млрд рублей (более 1570 субъектов МСП поддержано).

С 15 июля стартовала еще одна программа, разработанная Минэкономразвития - "Субсидии на профилактику COVID-19". Около 500 тысяч организаций (1,8 млн работников) в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить субсидию на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прием заявлений осуществляется до 15 августа. На сегодняшний день подано уже около 300 тысяч заявок.

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