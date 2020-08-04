Самый агрессивный гепатит, приводящий к циррозу печени, теперь излечим

Новости

Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 21:28
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 21:17
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 21:12
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 20:59
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 20:55
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 20:40
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 20:19
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 19:54
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 19:49
Цена на золото обновила исторический максимум 19:41
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 18:47
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 21:07
Рубрика: Общество

Дошли до буквы "д"

Самый агрессивный гепатит, приводящий к циррозу печени, теперь излечим
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 172(8226)
Сейчас, когда все сосредоточены на новом коронавирусе, как-то не на слуху другие инфекции. А ведь их никто не отменял, и заражаются ими десятки, сотни тысяч людей ежегодно.
Печень - терпеливый орган, гепатиты долго себя не проявляют, поэтому так важно регулярно обследоваться. Фото: lemono / iStock Печень - терпеливый орган, гепатиты долго себя не проявляют, поэтому так важно регулярно обследоваться. Фото: lemono / iStock
Печень - терпеливый орган, гепатиты долго себя не проявляют, поэтому так важно регулярно обследоваться. Фото: lemono / iStock

В международный день борьбы с гепатитами эксперты предупредили: заболеваемость особо опасным гепатитом С растет, а с гепатитом В ситуация улучшается благодаря вакцинации. Еще одна хорошая новость: самый агрессивный гепатит Д, который приводит к циррозу печени всего за несколько лет после заражения, теперь излечим.

- Каждый год в России больных хроническим гепатитом С становится больше на 45-50 тысяч человек - это те, кто оказывается под наблюдением врачей, - сообщил главный внештатный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов. - Заболеваемость гепатитом В снизилась до 0,6 случая на 100 тысяч населения - это уже уровень благополучных европейских стран. Это произошло исключительно благодаря широкой вакцинации: всего в России от гепатита В привито уже более 100 миллионов человек, то есть каждый третий житель страны.

Фото: iStock
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови

Самый редкий, но и самый агрессивный - гепатит Д, который сопутствует гепатиту В. Это такая особенность этого вируса - сам он проникнуть в организм не может, но легко "присоединяется" к проводнику, которым и выступает вирус гепатита В.

"По гепатиту Д мы обычно даем самый неблагоприятный прогноз. У него быстрая прогрессия, и из тех, кому впервые ставится этот диагноз, 60-70 процентов уже имеют цирроз печени", - пояснил главный инфекционист.

Беда в том, что все гепатиты только иногда протекают в острой форме, чаще они атакуют незаметно - печень не болит, а другие возможные симптомы человек списывает на усталость, простуду, другие незначимые причины.

Вот признаки поражения вирусами гепатита В, С, Д:

- усталость;

- плохой аппетит, тошнота;

- субфебрильная температура;

- боль в суставах;

- темный цвет мочи;

- пожелтение кожи и глазных яблок.

Фото: iStock
Сегодня сотням больных с неизлечимой прежде болезнью можно помочь

Сегодня единственным способом гарантированно предотвратить заражение гепатитом Д остается вакцинация от гепатита B. От гепатита С вакцины пока нет. Но зато в отличие от гепатита В (от него лекарства нет) гепатит С, а теперь и Д стали излечимы. Несколько лет назад был создан эффективный противовирусный препарат, который воздействует на вирус С. Причем не приостанавливает его разрушительное действие (как, например, в случае терапии ВИЧ - она пожизненная), а действительно полностью уничтожает. Произошел прорыв и в лечении гепатита Д: новый препарат, как говорят специалисты, эффективен даже на стадии уже начавшегося цирроза печени. Изначально разработанная в Германии лекарственная молекула была доведена до статуса лекарства в России. И с мая 2020 года наш препарат стал доступен для лечения в стационарах.

Если гепатит А - типичная инфекция "грязных рук", то вирусы В, С, Д передаются через кровь и ее компоненты. Заразиться можно грязной иглой при уколе, при переливании крови, а также занимаясь незащищенным сексом с инфицированным.

Главная защита - ограничить контакты с биологическими жидкостями: использовать одноразовые шприцы для уколов и одноразовые мединструменты. Убедиться, что маникюр-педикюр вам выполняют продезинфицированными по всем правилам ножницами, щипчиками и пилками (а лучше вовсе отказаться от обрезного маникюра). И конечно, быть уверенным в своем партнере.

Общество Здоровье

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше