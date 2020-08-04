Самый агрессивный гепатит, приводящий к циррозу печени, теперь излечим

Сейчас, когда все сосредоточены на новом коронавирусе, как-то не на слуху другие инфекции. А ведь их никто не отменял, и заражаются ими десятки, сотни тысяч людей ежегодно.

В международный день борьбы с гепатитами эксперты предупредили: заболеваемость особо опасным гепатитом С растет, а с гепатитом В ситуация улучшается благодаря вакцинации. Еще одна хорошая новость: самый агрессивный гепатит Д, который приводит к циррозу печени всего за несколько лет после заражения, теперь излечим.

- Каждый год в России больных хроническим гепатитом С становится больше на 45-50 тысяч человек - это те, кто оказывается под наблюдением врачей, - сообщил главный внештатный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов. - Заболеваемость гепатитом В снизилась до 0,6 случая на 100 тысяч населения - это уже уровень благополучных европейских стран. Это произошло исключительно благодаря широкой вакцинации: всего в России от гепатита В привито уже более 100 миллионов человек, то есть каждый третий житель страны.

Самый редкий, но и самый агрессивный - гепатит Д, который сопутствует гепатиту В. Это такая особенность этого вируса - сам он проникнуть в организм не может, но легко "присоединяется" к проводнику, которым и выступает вирус гепатита В.

"По гепатиту Д мы обычно даем самый неблагоприятный прогноз. У него быстрая прогрессия, и из тех, кому впервые ставится этот диагноз, 60-70 процентов уже имеют цирроз печени", - пояснил главный инфекционист.

Беда в том, что все гепатиты только иногда протекают в острой форме, чаще они атакуют незаметно - печень не болит, а другие возможные симптомы человек списывает на усталость, простуду, другие незначимые причины.

Вот признаки поражения вирусами гепатита В, С, Д:

- усталость;

- плохой аппетит, тошнота;

- субфебрильная температура;

- боль в суставах;

- темный цвет мочи;

- пожелтение кожи и глазных яблок.

Сегодня единственным способом гарантированно предотвратить заражение гепатитом Д остается вакцинация от гепатита B. От гепатита С вакцины пока нет. Но зато в отличие от гепатита В (от него лекарства нет) гепатит С, а теперь и Д стали излечимы. Несколько лет назад был создан эффективный противовирусный препарат, который воздействует на вирус С. Причем не приостанавливает его разрушительное действие (как, например, в случае терапии ВИЧ - она пожизненная), а действительно полностью уничтожает. Произошел прорыв и в лечении гепатита Д: новый препарат, как говорят специалисты, эффективен даже на стадии уже начавшегося цирроза печени. Изначально разработанная в Германии лекарственная молекула была доведена до статуса лекарства в России. И с мая 2020 года наш препарат стал доступен для лечения в стационарах.

Если гепатит А - типичная инфекция "грязных рук", то вирусы В, С, Д передаются через кровь и ее компоненты. Заразиться можно грязной иглой при уколе, при переливании крови, а также занимаясь незащищенным сексом с инфицированным.

Главная защита - ограничить контакты с биологическими жидкостями: использовать одноразовые шприцы для уколов и одноразовые мединструменты. Убедиться, что маникюр-педикюр вам выполняют продезинфицированными по всем правилам ножницами, щипчиками и пилками (а лучше вовсе отказаться от обрезного маникюра). И конечно, быть уверенным в своем партнере.