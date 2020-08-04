Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

Нормативы на финансирование содержания автодорог федерального значения необходимо пересмотреть. Такое предложение сформулировала Счетная палата по итогам проверки распределения и использования бюджетных средств на содержание автомобильных дорог в стране, сообщает пресс-служба контрольного органа.

Кроме того, Минтрансу и Росавтодору предложено нормативно закрепить критерии, по которым определяется уровень содержания автодороги и методику распределения бюджетных средств на эти цели.

"За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%, - сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, выступая на коллегии ведомства. - На текущий момент нормативным требованиям соответствует 84,8% федеральной дорожной сети. С региональными дорогами хуже - указанный показатель улучшился только на 1,1% - до 44,2%".

По результатам проверки выяснилось, что в среднем содержание 1 км трассы федерального значения в прошлом году обошлось казне в 2,2 млн рублей. На региональные дороги затраты оказались почти в восемь раз меньше - 288 тысяч рублей на 1 км. При этом на обслуживание региональных и межмуниципальных шоссе было направлено лишь 29,6% от нормативной потребности. В Счетной палате пришли к выводу, что эта ситуация негативно отразилась на качестве региональных дорог.

"В 2019 году наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью из проверенных учреждений доведен до ФКУ Упрдор "Забайкалье" - 51%, наибольший - до ФКУ Упрдор "Прикамье" (91%)", - привел примеры аудитор Валерий Богомолов..

Кроме того, Счетная палата выявила крайний низкий уровень конкуренции при проведении учреждениями Росавтодора закупок, связанных с работами по содержанию дорог всех уровней. Проведение торгов позволило сэкономить лишь 1% от суммы госконтрактов, в большинстве случаев договор заключали с единственным участником по стартовой цене.

Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.

Глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк в ответ сообщил, что его такие критерии будут разработаны до конца года.