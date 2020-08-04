Сенатор США призвала администрацию Трампа немедленно продлить СНВ-3

Властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн в письме, опубликованном в The New York Times.

Законодатель напомнила, что на США и Россию приходятся 90% объемов ядерного оружия в мире. Прекращение действия договора не будет способствовать нераспространению, констатировала Файнстайн, подчеркнув, что СНВ-3 "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями.

Политик также отметила, что, продлив договор, Вашингтон может начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями и с другими ядерными державами, в том числе с Китаем. "Но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ", - цитирует ТАСС Файнстайн.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако Пекин эту идею отверг.