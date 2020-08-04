Новости

Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн 00:36
СМИ: Причиной взрыва в Бейруте стали сварочные работы 00:11
Посол назвал надуманными обвинения Лондона в адрес Москвы 04.08.2020
Армия Израиля о взрыве в Бейруте: Время отложить конфликт 04.08.2020
Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити" 04.08.2020
Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается 04.08.2020
Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 04.08.2020
Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте 04.08.2020
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек 04.08.2020
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте 04.08.2020
Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 04.08.2020
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 04.08.2020
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 04.08.2020
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 04.08.2020
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 04.08.2020
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 04.08.2020
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 04.08.2020
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 04.08.2020
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 04.08.2020
Цена на золото обновила исторический максимум 04.08.2020
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 04.08.2020
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 04.08.2020
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 04.08.2020
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 04.08.2020
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 04.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 22:55
Рубрика: Спорт

Заливайте лед

Взрослая серия Гран-при состоится
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8225)
Хорошая новость для фигуристов: взрослая серия Гран-при, в отличие от юниорской, все-таки состоится. Но, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и заботой Международного союза конькобежцев (ISU) о здоровье спортсменов, сохранить привычный формат турниров не удалось.

Поэтому страны, которые традиционно проводят Гран-при, - США, Канада, Китай, Франция, Япония и, конечно, Россия - предложили концепцию "национальных стартов" с ограничением для участников. Спортсмены будут разделены на три категории: первая - это фигуристы, живущие в стране - хозяйке этапа, вторая - те, кто постоянно там тренируются, и третья - те, кто сможет пересечь границы и приехать на соревнования. Они получат разрешение от организаторов, к примеру, отбыв двухнедельный карантин.

Фото: РИА Новости
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная

- В стремлении свести к минимуму риски, связанные с COVID-19 и путешествиями по миру, мы не должны забывать о том, что спортсменам важно соревноваться на международном уровне, - говорится на сайте ИСУ. - Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы помочь безопасно организовать Гран-при сезона-2020/2021.

Условия проведения турниров - программа, количество участников и официальных лиц, призовые - еще будут обсуждаться. На данный момент непонятно, как фигуристы будут отбираться в финал серии в Китае. Запланированные сроки - 10-13 декабря - могут быть сдвинуты. Радует хотя бы то, что сам турнир не ставят под вопрос, несмотря на массовую отмену спортивных мероприятий в Поднебесной. Ведь финал Гран-при - тестовое соревнование к Олимпиаде-2022 в Пекине. Без него фигуристам просто не обойтись.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная