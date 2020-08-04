Хорошая новость для фигуристов: взрослая серия Гран-при, в отличие от юниорской, все-таки состоится. Но, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и заботой Международного союза конькобежцев (ISU) о здоровье спортсменов, сохранить привычный формат турниров не удалось.

Поэтому страны, которые традиционно проводят Гран-при, - США, Канада, Китай, Франция, Япония и, конечно, Россия - предложили концепцию "национальных стартов" с ограничением для участников. Спортсмены будут разделены на три категории: первая - это фигуристы, живущие в стране - хозяйке этапа, вторая - те, кто постоянно там тренируются, и третья - те, кто сможет пересечь границы и приехать на соревнования. Они получат разрешение от организаторов, к примеру, отбыв двухнедельный карантин.

- В стремлении свести к минимуму риски, связанные с COVID-19 и путешествиями по миру, мы не должны забывать о том, что спортсменам важно соревноваться на международном уровне, - говорится на сайте ИСУ. - Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы помочь безопасно организовать Гран-при сезона-2020/2021.

Условия проведения турниров - программа, количество участников и официальных лиц, призовые - еще будут обсуждаться. На данный момент непонятно, как фигуристы будут отбираться в финал серии в Китае. Запланированные сроки - 10-13 декабря - могут быть сдвинуты. Радует хотя бы то, что сам турнир не ставят под вопрос, несмотря на массовую отмену спортивных мероприятий в Поднебесной. Ведь финал Гран-при - тестовое соревнование к Олимпиаде-2022 в Пекине. Без него фигуристам просто не обойтись.