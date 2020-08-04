Сицилиец вынес четырех малышей из горящей квартиры

Житель сицилийского городка Изнело 49-летний Нунцио Могаверо спас четырех малышей из горящего дома. Как пишут местные СМИ, пожар возник из-за короткого замыкания. В этот момент дети в квартире были одни, их мама ушла в магазин. Мужчина первым услышал крики и поспешил на помощь.

"Выносить детей пришлось через балкон, так как дверь оказалась заблокированной. Могаверо спас из огня трех девочек и мальчика, причем последнему ребенку он помог, когда пламя уже полностью охватило здание", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Дети не пострадали, а вот мужчину доставили в больницу с раной ноги. Нунцио Могаверо работает в лесном хозяйстве. В родном городе известен своей готовностью прийти на помощь в трудную минуту. Именно он в прошлом году разыскал заблудившегося в местном лесу туриста.