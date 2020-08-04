Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь

На страхование жизни россияне потратили в 1 полугодии 2020 года на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). По данным союза, премии по данному виду страхования снизились со 198,6 до 192,7 млрд рублей. Это связано с пандемией коронавируса, считает президент ВСС Игорь Юргенс, однако снижение не такое большое, что говорит о востребованности продуктов.

В 2019 году рынок страхования жизни испытал снижение после введения мер по борьбе с мисселингом (когда покупателя вводят в заблуждение насчет условий по продукту) и ужесточения требований к страхованию жизни. С начала 2020 года этот рынок начал восстанавливаться.

Наиболее популярным остается накопительное страхование жизни (+26% до 56,2 млрд рублей). А прежний лидер по скорости прироста - инвестиционное страхование жизни - показал снижение сборов на 11% до 82,2 млрд рублей. Уменьшились сборы и по кредитным видам страхования (-16% до 39,2 млрд рублей). Остальные виды страхования сохранили прошлогодние показатели - 15,1 млрд рублей.

Значительная доля страхового рынка (почти 90%) оказалась сосредоточена у 10 ключевых компаний, что стало одной из ключевых тенденций полугодия, считает вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Также он обращает внимание на то, что в период карантина все участники рынка показали стабильные сборы, что говорит о зрелости рынка и его участников.