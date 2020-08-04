Новости

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 17:41
Рубрика: Экономика

Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь

Текст: Ирина Алпатова

На страхование жизни россияне потратили в 1 полугодии 2020 года на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). По данным союза, премии по данному виду страхования снизились со 198,6 до 192,7 млрд рублей. Это связано с пандемией коронавируса, считает президент ВСС Игорь Юргенс, однако снижение не такое большое, что говорит о востребованности продуктов.

Фото: istock
Банкам запретят уловки в договорах по вкладам

В 2019 году рынок страхования жизни испытал снижение после введения мер по борьбе с мисселингом (когда покупателя вводят в заблуждение насчет условий по продукту) и ужесточения требований к страхованию жизни. С начала 2020 года этот рынок начал восстанавливаться.

Наиболее популярным остается накопительное страхование жизни (+26% до 56,2 млрд рублей). А прежний лидер по скорости прироста - инвестиционное страхование жизни - показал снижение сборов на 11% до 82,2 млрд рублей. Уменьшились сборы и по кредитным видам страхования (-16% до 39,2 млрд рублей). Остальные виды страхования сохранили прошлогодние показатели - 15,1 млрд рублей.

Значительная доля страхового рынка (почти 90%) оказалась сосредоточена у 10 ключевых компаний, что стало одной из ключевых тенденций полугодия, считает вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Также он обращает внимание на то, что в период карантина все участники рынка показали стабильные сборы, что говорит о зрелости рынка и его участников.

Экономика Страхование

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию