Специалисты рассказали, почему "подвисают" ноутбуки

Многие пользователи считают, что со временем ноутбук начинается работать медленнее. И обвиняют в этом жесткий диск, большое количество файлов, с которыми приходится работать ноутбуку, процессор или некорректные обновления. Специалисты Роскачества рассказали об истинных причинах замедления лэптопа, и о том, как его можно ускорить.

Пожалуй, самым распространенным среди пользователей является миф о том, что жесткий диск со временем начинает работать медленнее. Но это не так - физически винчестеры не начинают работать медленнее после какого-то определенного срока. Эксперты рекомендуют бережно обращаться со своим жестким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревать его и не ронять. Также при выборе устройства стоит обратить внимание на более современные SSD-накопители - они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD".

Следующим по популярности мифом является то, что большое количество файлов якобы замедляет работу компьютера. На самом деле, на современных дисках (даже не на SSD, а просто на мощных HDD) и многопоточных операционных системах эффект от большого количества или размера папок и файлов практически не ощущается. Исключением может стать ситуация, когда у вас на 90% заполнен диск, на котором стоит операционная система. В этом случае ей может не хватать пространства для оперативной работы, что может замедлять работу ноутбука.

Некоторые пользователи уверены, что со временем процессор начинает тормозить. Это не так: единственный вариант, при котором производительность ЦП может потерпеть ущерб, это физические проблемы. Например, если ноутбук был поврежден, произошел экстремальный перегрев и так далее. В этом случае может помочь ремонт или замена процессора.

Также люди часто обвиняют ИТ-компании, что они выпускают обновления операционных систем, которые замедляют работу устройства. На самом деле причина может быть абсолютно любой: от временного сбоя, который впоследствии устранят, до более сложного варианта, когда новое обновление просто обнажило факт, что ноутбуку не хватает мощности с современными программами.