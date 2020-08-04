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04.08.2020 16:59
Рубрика: Общество

Специалисты Россельхознадзора рассказали, как бороться с борщевиком

Текст: Татьяна Карабут
Борщевик Сосновского - крайне продуктивный и живучий сорняк. Одно растение может давать до 20 тысяч семян. Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет рост других растений. Борщевик не подвержен болезням, его не любят вредители. Поэтому борьба с ним затруднена, признают в Россельхознадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом этот сорняк опасен для человека, напоминают эксперты. Его стебли, листья и плоды содержат эфирные масла, богатые фуранокумаринами - веществами, которые при попадании на кожу могут повысить ее чувствительность к ультрафиолету. Это приводит к острым дерматитам, протекающим в виде долго незаживающих ожогов. Достаточно незначительного попадания сока на кожу, как под воздействием света на коже возникают сильные, болезненные ожоги с волдырями, наполненными жидкостью.

Фото: iStock
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Главный принцип борьбы с борщевиком - не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер. Попав в почву, они будут прорастать в течение нескольких лет.

Борьбу с единичными растениями борщевика специалисты Россельхознадзора советуют проводить ручной прополкой, подрезанием корней, скашиванием надземной части. Если речь идет о 100-1000 растений, лучше применять комплексный метод: подрезание корней, скашивание надземной массы косой или при помощи сенокосилки, а также химические обработки.

А для борьбы с большими популяциями (более 1000 растений) требуется специальная техника для проведения вспашки. Корни растения подрезаются и измельчаются - и его рост затормаживается. "Вспашка на глубину до 25 см и более перемещает разрезанную корневую систему сорняка из нижних слоев в верхние. При этом нарушается контакт растения с почвой, а, следовательно, ограничивается питание растения, что приводит к истощению его и гибели", - поясняют в Россельхознадзоре.

После этого рекомендуется засеять поле многолетними травами (овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой). Они препятствуют проникновению света к борщевику и являются его конкурентами.

При этом одновременно следует применять химические обработки гербицидами. Попадая на листья сорняка и проникая внутрь, они передвигаются по сосудистой системе и вызывают гибель не только его надземной части, но и повреждают корни. По оценке Россельхознадзора, наиболее эффективно в борьбе с борщевиком можно считать баковую смесь на основе изопропиламинной соли глифосата кислоты и диметиламинной соли. Ее следует использовать в ранний период развития растений (в фазу розетки листьев и стеблевания) в дозе 5 кг/га.

"При систематическом и последовательном применении агротехнических и химических мер борьбы численность сорняка существенно снижается", - считают в Россельхознадзоре.

Общество Природа Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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