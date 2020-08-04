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04.08.2020 15:14
Рубрика: Общество

Средневековая мазь оказалась чрезвычайно эффективной убийцей микробов

Текст: Наталья Панасенко

Мазь, созданная по рецепту тысячелетней давности, эффективно убивает патогенные бактерии и даже, как показал эксперимент, результативно справляется с так называемыми биопленками - стойкими микробными структурами. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Рецепт был обнаружен в одной из книг Средневековья (Bald"s Leechbook). Удивительно в этом открытии все: и состав мази, и эффективность ингредиентов. Мазь, изобретенная 1000 лет назад, состоит только из чеснока, лука, вина и бычьей (коровьей) желчи.

Как показал эксперимент, этот состав обладает антисептическими свойствами: мазь эффективна против группы опасных бактерий, даже тех, которые вызывают золотистый стафилококк. И самое поразительное в том, что эти ингредиенты дают противомикробный результат, когда они представляют собой комбинацию, - по отдельности они малоэффективны.

Команда во главе с Джессикой Фернер-Пардо из университета Уорика (Великобритания) проверила, как работает эта мазь на деле. По средневековому рецепту ученые приготовили свежую мазь. Параллельно они вырастили культуры возбудителей заболеваний Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Acinetobacter baumanii, Streptococcus pyogenes и Stenotrophomonas maltophilia - в виде раствора и в виде биопленки. Затем исследователи добавили приготовленную мазь и наблюдали, как развивались бактерии 24 часа спустя.

Результат удивил: средневековая мазь оказалась чрезвычайно эффективной убийцей микробов. "Препарат полностью уничтожил почти все бактериальные культуры, растворенные в воде", - сообщают ученые. Только в случае Staphylococcus aureus и S. maltophilia остаются живыми некоторые микробы, но даже там количество бактерий уменьшилось (в 1000-10000 раз).

Более того, лечебная мазь из Bald"s Leechbook очень успешно боролась и с биопленками этих бактерий. Так что она "является перспективным кандидатом на противомикробное средство", говорят ученые.

Фото: pixabay.com
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Странно, однако, то, что этот эффект дают ингредиенты, которые не являются ни принципиально новыми, ни особо эффективными по отдельности. Например, давно известно, что аллицин, который образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладает противомикробным действием. Однако когда исследователи тестировали экстракт чеснока, аллицин лишь частично убивал бактерии в растворе и почти не разрушал биопленки. "Это подтверждает, что антимикробное действие мази основано на комбинации всех четырех ингредиентов", - сказала Фернер-Пардо.

По словам исследователей, обнаруженный средневековый рецепт - это важный урок в поиске природных активных веществ: "Наши результаты показывают, что мы можем упускать из виду сильнодействующие агенты, которые эффективны против биопленок. Действие натуральных ингредиентов часто проявляется только в сочетании разных веществ".

А между тем, по мнению ученых, средневековую мазь уже можно применять при лечении длительно незаживающих ран у диабетиков.

Общество Наука

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