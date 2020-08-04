Тайфун "Хагупит" остановил движение на востоке Китая

Тайфун "Хагупит" нарушил транспортное сообщение в прибрежных районах на востоке Китая. Стихия обрушилась в ночь на вторник. Сейчас шторм продолжает перемещаться по материку со скоростью в 20 километров в час. Об этом говорят данные китайской системы мониторинга тропических явлений.

"Утром четвертого августа в стране повышен до оранжевого уровень опасности. Эпицентр шторма находится в районе города Цзиньхуа в провинции Чжэцзян", - пишет ТАСС со ссылкой на метеослужбу Китая.

В регионе нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Отменены сотни поездов, перекрыта часть скоростных автомагистралей. В домах наблюдаются перебои со светом. Официальной информации о пострадавших на этот час нет.

По мере продвижения тропического шторма, который сопровождается ливнями и сильным ветром, власти увеличивают уровень опасности для территорий. К вечеру в Шанхае синоптики прогнозируют обильные дожди и усиление ветра до 28 метров в секунду.