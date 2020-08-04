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04.08.2020 21:00
Рубрика: В мире

Как Трамп Tik Tok торговал

Глава США вновь объяснил рейдерский захват китайской компании "национальной безопасностью"
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Когда речь заходит о действиях президента США Дональда Трампа в отношении китайской компании ByteDance, владеющей видеоприложением Tik Tok, то невольно вспоминаешь о методах чикагской мафии 30-х годов.
Трамп снова сыграл на антикитайской истерии, заявив, что Tik Tok собирает данные об американцах. Фото: EPA Трамп снова сыграл на антикитайской истерии, заявив, что Tik Tok собирает данные об американцах. Фото: EPA
Трамп снова сыграл на антикитайской истерии, заявив, что Tik Tok собирает данные об американцах. Фото: EPA

Голливудские блокбастеры с детальной достоверностью описывают, как в то время успешных предпринимателей преступники заставляли продавать свой бизнес под угрозой физического уничтожения несговорчивых. Парадоксальность ситуации заключается в том, что эти же мафиозные приемы, против которых боролось американское государство, сегодня, правда на другом, более высоком уровне и более изощренно, реализует Белый дом при полной поддержке обеих палат конгресса. Если не вдаваться в детали, то схематично ситуация вокруг Tik Tok выглядит следующим образом. Существует китайская компания, чья рыночная стоимость достигает 100 миллиардов долларов, которая успешно работает в сфере высоких технологий и пользуется успехом у американцев. По разным оценкам, число пользователей Tik Tok в США достигает 65-80 миллионов человек. Но при виде такого успеха у нескольких параноидально настроенных конгрессменов-республиканцев возникло подозрение, что Пекин может использовать китайскую соцсеть для вмешательства в президентские выборы. О чем они не замедлили поставить в известность Трампа.

Фото: iStock
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В главе Белого дома заиграла "бизнес-жилка": он немедленно подсчитал, во-первых, сколько может заработать бюджет США, если китайскую компанию купит один из американских IT-гигантов, желательно лояльных Трампу. Во-вторых, как поднимется его собственный рейтинг в глазах избирателей, если он будет выглядеть "крутым парнем", отнявшим успешный бизнес у Пекина под предлогом защиты национальной безопасности США.

Для реализации этих планов ничего выдающегося Трампу предпринимать не пришлось. По дороге из Флориды в Вашингтон глава Белого дома в самолете просто сообщил журналистам, что запретит использование Tik Tok на американской территории своим указом. Президент привел беспроигрышный, с его точки зрения, аргумент: китайские соцсети могут использоваться для сбора информации об американских гражданах. Конкретных фактов Трамп, разумеется, не привел, но в условиях развернутой в стране антикитайской истерии ему все поверили. Попытки руководства ByteDance доказать, что они никому ничего не передают, были обречены на провал.

Хотя Трамп первоначально утверждал, что выступает против покупки Tik Tok американской компанией, позже выяснилось, что это была ложь

Хотя Трамп первоначально утверждал, что выступает против покупки Tik Tok американской компанией, позже выяснилось, что это была ложь. Дальнейшие шаги показали, что президент заранее знал о непростых переговорах, которые вел американский бизнес о покупке китайского приложения. И демонстративно использовал административный рычаг, чтобы подсобить своим. Трамп потребовал, чтобы активы Tik Tok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии были проданы главному претенденту на покупку - компании "Майкрософт". Беседу по поводу этой сделки с руководством IT-гиганта Трамп назвал "отличной". И посоветовал "Майкрософт" не скупиться и купить целиком весь Tik Tok, "потому что это проще", чем покупать 30 процентов. Ну а если китайская сторона не услышит ультиматум из Вашингтона, президент США обозначил дату - около 15 сентября, после которой приложение запретят в Америке из соображений безопасности. Такая вот "ловкость рук и никакого мошенства", как говаривали герои советского кинофильма 1931 года "Путевка в жизнь". Правда, там речь шла о промышлявшей грабежами шайке беспризорников.

Фото: Getty Images
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В 1825 году правительство США приняло Доктрину открытия, согласно которой землю в собственность получал тот колонист, который ее якобы открыл. Традиционно живших на этих землях индейцев сначала де-юре этих земель лишили, а через 5 лет из соображений национальной безопасности и вовсе с них выселили. В 2017 году власти США, опять же сославшись на национальную безопасность, лишили Россию сразу трех дипломатических объектов - в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Неприкрытое рейдерство в отношении иностранной собственности, которым руководит глава американского государства, не вызывает в американском обществе ни малейшего протеста, напротив, считается нормой. Для обоснования совершаемого в отношении китайской компании грабежа Белому дому и Конгрессу оказалось достаточно подозрения, что Tik Tok "попадает под законы Коммунистической партии Китая, которая может потребовать передачу информации ее правительству". Встречные заявления МИД КНР, что Белый дом "прикрывает нечестную конкуренцию интересами национальной безопасности", Трамп равнодушно пропустил мимо ушей.

В мире США Дональд Трамп

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