Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США

Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой в истории США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток... Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", - заявил Трамп в интервью порталу Axios.

Американский лидер не в первый раз критикует вторжение США на Ближний Восток. Ранее он также называл провальной политику своего предшественника Барака Обамы на этом направлении.