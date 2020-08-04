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04.08.2020 11:29
Рубрика: В мире

Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США

Текст: Диана Ковалева

Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой в истории США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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"Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток... Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", - заявил Трамп в интервью порталу Axios.

Американский лидер не в первый раз критикует вторжение США на Ближний Восток. Ранее он также называл провальной политику своего предшественника Барака Обамы на этом направлении.

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