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Рубрика: В мире

Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

Фото: AFP/Silvio AVILA
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"Прогресс виден: за последнюю неделю количество выявляемых случаев в стране снизилось примерно на шесть процентов. Это говорит о том, что вирус отступает", - цитирует американского лидера ТАСС.

Чтобы взять под контроль ситуацию с коронавирусом в США власти должны к осени снизить число ежесуточных заражений до 10 тысяч, против нынешних 50-60. Такое мнение высказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. В штатах, где статистика заболеваемости по COVID-19 стала расти, эксперт рекомендовал вновь ужесточить санитарные меры.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США положительный тест на коронавирус получили 4 миллиона 711 тысяч 323 человека. По этому показателю страна продолжает удерживать мировое лидерство. Всего же в мире от нового вируса пострадали свыше 18 миллионов человек.

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